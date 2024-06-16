كومان: كان يجب علينا أن ننهي الشوط الأول بأربعة أهداف

تحدث رونالد كومان مدرب منتخب هولندا عن فوز الطواحين على بولندا في بداية مشوارهم في بطولة كأس أمم أوروبا، والتي تستضيفها ألمانيا.

كان منتخب هولندا متأخرا بالنتيجة بهدف نظيف قبل أن يعود بهدفين لتنتهي المباراة في النهاية لصالحهم بهدفين لهدف.

قال كومان بعد الفوز على بولندا 2-1: "كل شيء على ما يرام، انتهت المباراة بشكل جيد، كنا جيدين للغاية لمدة ساعة، وخلقنا الكثير من الفرص، لكننا تلقينا هدفًا من ركلة ثابتة وتأخرنا.

وتابع مدرب هولندا: علينا أن نتحسن، كان يجب أن تكون النتيجة 3-1 أو 4-1 وما إلى ذلك في الشوط الأول، بعد ذلك كانت مهمتنا أصبحت صعبة للغاية.

وواصل كومان: لا أعرف عدد الفرص التي سنحت لنا، لقد صنعنا خمسة أهداف وسجلنا هدفًا واحدًا، من الجيد أن نحصل على فرص، لكن علينا أن نستغلها.

وحصل منتخب هولندا على اول ثلاث نقاط في بداية مشواره، ويلتقي بعد ذلك مع منتخب فرنسا يوم الجمعة المقبلة.

ويقع منتخب هولندا في المجموعة الرابعة والتي تضم معهم فرنسا والنمسا وبولندا، وستلعب الديوك الفرنسية غدا مع النمسا.