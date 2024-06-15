وزارة الأوقاف تجهز 6 آلاف ساحة لأداء صلاة العيد.. فيديو

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، عن استعدادات وزارة الأوقاف لصلاة العيد، وعدد الساحات والمساجد التي من المقرر أن تستقبل المصلين في صلاة العيد، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان الوزارة.

وأضاف هشام عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ورشا مجدي مذيعا برنامج صباح البلد، والمذاع على قناة صدى البلد، أن غرفة العمليات منعقدة على مدار الساعة حتى انتهاء صلاة عيد الأضحى، بالإضافة إلى تجهيز أكثر من ستة آلاف ساحة تُقام فيها صلاة العيد بخلاف المساجد، مؤكدا أنه سيتم توفير مصلى للسيدات سواء في الساحات أو المساجد.

وتابع: هناك فريق عمل من الواعظات يتولى الإشراف على المصليات، بجانب عدد من المتطوعين والمتطوعات للإشراف وتهيئة الأماكن وتنظيمها.

وحسم عبدالعزيز الجدل المثار حول صلاة الرجال بجوار النساء في صلاة عيد الأضحى، مؤكدًا أنه لا يجوز صلاة الرجل بجوار النساء والعكس، مناشدا الرجال والنساء الالتزام بكافة التعلميات التي أصدرتها وزارة الأوقاف.

موعد صلاة العيد

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات.. يستعد ملايين المصريين لأداء صلاة العيد مع شروق شمس غدٍ الأحد 16 يونيو، في آلاف الساحات والمساجد الكبرى، وهو ما جعلهم يكثفون البحث عن صلاة عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات:

صلاة عيد الأضحي في القاهرة الساعة 6:18 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في الجيزة الساعة 6:18 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في قنا الساعة 6:21 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في أسوان الساعة 6:25 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في الإسكندرية الساعة 6:20 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في بورسعيد الساعة 6:11 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في كفر الشيخ الساعة 6:17 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في حلايب الساعة 6:14 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في الفيوم الساعة 6:21 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في المنصورة الساعة 6:15 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في السلوم الساعة 6:39 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في السويس الساعة 6:13 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في بنى سويف الساعة 6:21 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في المنيا في الساعة 6:25 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في أسيوط الساعة 6:25 صباحًا.

صلاة عيد الأضحي في سوهاج الساعة 6:24 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في العريش الساعة 6:05 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في سانت كاترين الساعة 6:11 صباحًا.