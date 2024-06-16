لتبييض البشرة.. اصنعي ماسك طبيعي بمكونين فقط

البشرة النضرة والمشرقة حلمًا للكثيرين، ومن السهل تحقيق هذا الحلم باستخدام المكونات الطبيعية المتوفرة في المنزل، وتقدم لك هذه الوصفة الطبيعية فرصة للحصول على بشرة متوهجة ومشرقة في عيد الأضحى، دون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية القاسية، فالعسل يعمل على ترطيب البشرة وتنظيفها بعمق، بينما يحتوي عصير الليمون على فيتامين C الذي يعزز إشراق البشرة ويخفف من التصبغات. جربي هذا القناع الطبيعي بانتظام لتحقيق أفضل النتائج وتمتعي ببشرة متألقة وصحية.





طريقة عمل وصفة طبيعية لتفتيع البشرة وترطيبها

المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج





الطريقة:

1. امزجي العسل وعصير الليمون في وعاء صغير حتى تحصلي على خليط متجانس.

2. قومي بتطبيق الخليط على وجهك بلطف، تجنبي منطقة العينين.

3. اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة.

4. بعد ذلك، اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

فوائد الليمون والعسل للبشرة

العسل والليمون من المكونات الطبيعية التي تحمل فوائد عديدة للبشرة. عند استخدامهما معًا، يمكن أن يقدما تأثيرات مذهلة لتعزيز صحة وجمال البشرة. إليك بعض الفوائد الرئيسية:





ترطيب البشرة:

- العسل: يمتلك خصائص مرطبة تجعله مناسبًا لترطيب البشرة الجافة والحفاظ على رطوبتها لفترة طويلة.





2. تفتيح البشرة:

- الليمون: يحتوي على فيتامين C وحمض الستريك، مما يساعد على تفتيح البشرة وتقليل البقع الداكنة والتصبغات.





3. مكافحة حب الشباب:

- العسل: له خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب.

- الليمون: يعمل كقابض للمسام، مما يساعد على تقليل ظهور حب الشباب ومنع انسداد المسام.





4. تقشير البشرة:

- الليمون: يساعد حمض الستريك في تقشير خلايا الجلد الميتة، مما يعزز من إشراقة البشرة وتجديدها.





5. مكافحة التجاعيد:

- العسل: غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

- الليمون: فيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين، مما يساعد على تحسين مرونة البشرة وتقليل الخطوط الدقيقة.





6. تهدئة البشرة:

- العسل: له خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات، مما يساعد على تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل الاحمرار.





7. توحيد لون البشرة:

- الليمون: يساعد في توحيد لون البشرة وتفتيحها بفضل خصائصه المبيضة الطبيعية.





8. تنظيف البشرة:

- العسل: يعمل كمنظف طبيعي يساعد على إزالة الأوساخ والشوائب دون تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية.