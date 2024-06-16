يارا بثوب سندريلا في أول أيام عيد الأضحى المبارك

تملك النجمة اللبنانية يارا ذوق ناعم وجذاب جعلها تنجذب لكل ما هو جديد لأحدث صيحات الموضة لتطل مثل أميرات عالم ديزني وهذا ما جعلها محط أهتمام وإعجاب المعنيين بالموضة، وخطفت الأنظار نحو إطلالتها الساحرة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتألقت يارا بإطلالة ساحرة، مزجت بين الأناقة والجاذبية في آن واحد، حيث ارتدت تي شيرت أبيض ونسقت عليه جيب فضفاضه لتشبه سندريلا في جمال إطلالتها فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

وتستعرض يارا ملامحها الساحرة أمام المرآة لتفتح مجال أمام جمهورها لمغازلتها من جديد.

أما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الطبيعية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء وولون البينك في الشفاه.

ولدت كارلا نزيه البرقاشي لأسره تتكون من أب (نزيه) وأم (رولا) التي ترافقها أينما ذهبت وأخت تكبرها وأخ اسمه (ملحم) وتأتي هي بالمرتبة الأخيرة. وهي من منطقة تسمى دير الأحمر في البقاع. تكره الغرور والوحدة وتحب أن تقضي وقتها بعيد عن العمل سواء مع أصحابها أو أهلها.

وعند سؤالها عن يارا الإنسانة أجابت:

«بنت بسيطة جدا مثل أي بنت شرقية تحافظ على تقاليد مجتمعها. إما الارتباط فهو ما زال خطوة مؤجلة فالمهم بالنسبة لي هو الفن»

في سنة 1998 اشتركت في برنامج كأس النجوم على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال بإسمها الحقيقي كارلا وفازت بالكأس غابت ثم عادت للساحة الفنية. بدأت يارا مشوارها الفني بمساعدة من الملحن طارق أبو جودة الذي قدمها لجمهور واختار لها اسمها الفني (يارا) أولى تجاربها الاحترافية بكليب حب كبير سنة 2004 وعرضت على قنوات ميلودي وقتها بشكل مكثف. أصدرت ألبومها الأول في 2005 بعنوان «توصى في» والتي صورتها تحت إدارة المخرجة ليلى كنعان وصورت منه أيضا بحلم بعينك مع المخرج طوني قهوجي. غنت دويتو مع فضل شاكر في 2006 بعنوان اخذني معك مما ساهم في انتشارها عربيا وصورت تحت إدارة المخرج سعيد الماروق. ثم أطلقت أغنيتها الخليجية الأولى «صدفة» سنة 2007 وأدتها للمرة الأولى اثناء مشاركتها كضيفة في أحد برامج ستار اكاديمي وحققت نجاحا بشكل خاصة وصورتها لاحقا مع المخرجة ميرنا خياط لتطرحه لاحقا ضمن البوم خليجي حمل عنوان «لآليء خليجية».

في مارس 2018 شاركت عضوة لجنة تحكيم في برنامج «نجوم بلا حدود» الموسم الثاني على شاشة قناة الآن بمشاركة فايا يونان ووائل منصور[4]

في عام 2011 شاركت كعضو لجنة تحكيم في برنامج (نجم الخليج) على قناة دبي، نظرا لشهرتها الواسعة ولجمهورها العريض في الخليج العربي بجانب الفنانيين عبدالله الرويشد و فايز السعيد .