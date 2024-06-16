تألقي في عيد الأضحى بشفاه وردية مع هذه الوصفة الطبيعية

في عيد الأضحى المبارك، تحث الكثيرات عن طرق لتحضير وصفات طبيعية للعناية بالبشرة والشفاه بشكل خاص، فالشفاه الوردية والناعمة تضيف إلى جمال إطلالتك في هذه المناسبة السعيدة.

توريد الشفاه

ومن خلال هذه الوصفة الطبيعية، يمكنكِ الاستمتاع بشفاه وردية طبيعية وترطيبها بشكل صحي وطبيعي، وتجمع هذه الوصفة بين فوائد العسل الطبيعي في ترطيب البشرة وتحسين الدورة الدموية مع فوائد السكر في تقشير الشفاه وإزالة الخلايا الميتة، استمتعي بشفاه ناعمة ووردية واستعدي للاحتفال بمظهر رائع في عيد الأضحى.





طريقة عمل وصفة طبيعية لتوريد الشفاه بمناسبة عيد الأضحى

المكونات:

- ملعقتان كبيرتان من العسل الطبيعي

- ملعقة صغيرة من السكر البني الناعم



طريقة التحضير

1. امزجي العسل والسكر في وعاء صغير للحصول على خليط متجانس.

2. ضعي الخليط على شفتيك ودلكيهما بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة.

3. اتركي الخليط على الشفاه لمدة 5-10 دقائق ليعمل العسل على ترطيبها.

4. بعد ذلك، اشطفي الخليط بالماء الفاتر وجففي الشفاه بلطف.