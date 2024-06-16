"الحكمدار" عبدالباسط حمودة في الساقية بهذا الموعد

يستعد نجم الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة لإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي يوم 20 يونيو الجاري، ومقرر أن يقدم مجموعة متنوعة من أغانيه .

آخر أغاني عبدالباسط حمودة

طرح عبدالباسط حمودة، آخيرًا أغنية بعنوان السخان، مع المطرب عمر كمال، وحققت صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعتبر المرة الأولى التي يتعاونان فيها مع الكاتب أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع وسام عبد المنعم.

والتقيا من قبل مرتين الأولى فى أغنية "ضيعنا" والثانية فى أغنية "حلوين" والأغنيتان حققا نجاحًا كبيرًا بعد طرحهما.

وطرح النجم عبدالباسط حمودة أغنيته الجديدة “خدت بالك” الدعائية لفيلم “البطة الصفرا”.

عبد الباسط حمودة وفريق عمل الأغنية

الأغنية من كلمات مصطفى البرنس وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع وهندسة صوتية ماهر صلاح.



الفيلم يلعب بطولته النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.



وكان قدم المطرب عبدالباسط حموده، مؤخرا تتر مسلسل المعلم، بطولة النجم مصطفي شعبان، الذى عرض في السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٤ ، على قناة الحياة في شهر ومنصة Watch it الرقمية.

مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار الدراما الاجتماعية، يعيش تاجر السمك (حامد)، وسط أسرته حياة هادئة بسيطة، حتى يسجن والده بسبب قضية مخدرات؛ فيجد نفسه وسط صراعات مريرة لتجار السوق الكبار، وعليه التصدي لهم.