المواطنون يحتفلون بالعيد على الشواطئ والمتنزهات

ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻳﺆدون ﺻﻼة ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ

توافد المواطنون على الشواطئ والمتنزهات الخضراء هروباً من الطقس الحار، وبدت منطقة الإهرامات خالية من الزوار فى أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024، وسط توافد ضئيل من قبل المراهقين.

وتواجد المواطنون فى مناطق محافظة الجيزة للاحتفال بأجواء أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط قلوب تملؤها الفرحة والبهجة والسرور، وحرصت الأهالى والأسر على الخروج إلى الساحات والمساجد لأداء صلاة العيد بصحبة أطفالهم وذويهم.

وتؤكد مشاهد وأجواء الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى فى المدن والقرى السياحية فرار المواطنين إلى الشواطئ هرباً من الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، وتشير أرقام الحجوزات إلى انتعاشة سياحية كبيرة فى القرى السياحية خلال أيام العيد.

ووصلت نسب الإشغالات السياحية لـ100% فى أغلب الفنادق والقرى السياحية، خاصة فى القاهرة والإسكندرية والعلمين الجديدة والساحل الشمالى، والغردقة وشرم الشيخ بنسب إشغال 80%، ومدن جنوب سيناء، مثل: رأس سدر وطابا وذهب ونوبيع.

ويتزامن عيد الأضحى مع فترة الإجازات والموسم السياحى الصيفى فى مصر، ومن هنا يلجأ المواطنون إلى السياحة الشاطئية، والتوجه يكون للمدن الساحلية بشكل كبير، وتشهد الشقق الفندقية والشاليهات نسب إشغال عالية من قبل العوائل والأسر المصرية.

ويعبر لسان حال المواطنين البسطاء عن افتقادهم لـ«فسحة حديقة الحيوان» التى كانت متنفساً للأسر البسيطة من محافظات القاهرة الكبرى، وأغلقت حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها أمام الزائرين فى شهر يوليو 2023، نظراً لبدء أعمال التطوير بها، التى تستمر لمدة 18 شهراً، وتعد تلك المرة الثانية التى تغيب حديقة الحيوان عن المشهد الاحتفالى أمام المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك 2024، بعد إغلاقها خلال احتفالات عيد الفطر المبارك فى شهر إبريل من العام الجارى، إلى جانب فترة انتشار فيروس كورونا.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن استمرار فعاليات معرض زهور الربيع خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حتى يكون متنفس للأسر فى الإجازة.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية شديدة الحرارة على كل الأنحاء والتى تؤدى إلى الإحساس بحرارة الطقس وارتفاع الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.