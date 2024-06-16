بخطوات بسيطة .. طريقة عمل الكباب اللذيذ لعزومات عيد الأضحى

يُعتبر الكباب من أشهى الأطباق التي تُقدّم في المناسبات والاحتفالات، وخاصة في عيد الأضحى المبارك حيث يُعتبر اللحم أحد الأطباق الرئيسية، ويمتاز الكباب بنكهته الشهية وتنوع طرق تحضيره، مما يجعله خياراً مثالياً لعزومات عيد الأضحى، وخلال السطور التالية، نقدم لك طريقة إعداد الكباب بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة، لتقديم طبق يليق بالضيوف ويمتع الجميع بنكهات لا تُنسى.





طريقة عمل كباب شهي

المكونات

- 1 كيلوغرام لحم ضأن مفروم ناعم

- 1 بصلة كبيرة مفرومة ناعمة

- 3 فصوص ثوم مهروسة

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1 ملعقة صغيرة بهارات كباب

- 1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة

- 1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

- 1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

- 1/4 كوب زيت نباتي





طريقة التحضير

1. تحضير الخليط:

- في وعاء كبير، اخلطي اللحم المفروم مع البصل المفروم والثوم المهروس.

- أضيفي الملح، الفلفل الأسود، بهارات الكباب، الكزبرة الجافة، الكمون والقرفة. اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.





2. إضافة البقدونس والزيت:

- أضيفي البقدونس المفروم وربع كوب من الزيت النباتي إلى خليط اللحم.

- استمري في الخلط حتى تتوزع المكونات بالتساوي.





3. تشكيل الكباب:

- شكلي الكباب على هيئة أصابع طويلة أو أقراص حسب الرغبة.

- يمكن استخدام أسياخ الشوي إذا كنت تفضلين تقديمه على الأسياخ.





4. تسوية الكباب:

- سخني الشواية أو مقلاة على نار متوسطة.

- ادهني سطح الشواية أو المقلاة بالقليل من الزيت لمنع التصاق الكباب.

- ضعي أصابع الكباب على الشواية واطهيها لمدة 10-15 دقيقة، مع التقليب من حين لآخر حتى تنضج من جميع الجهات وتحصل على لون بني ذهبي.





5. التقديم:

- قدمي الكباب ساخناً مع الخبز العربي أو الأرز والسلطة.

- يمكنك تقديمه أيضاً مع صوص الزبادي أو صوص الطحينة لإضافة نكهة مميزة.





نصائح

- للحصول على نكهة أفضل، يمكنك ترك خليط اللحم في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل تشكيله وطهيه.

- تأكدي من تسخين الشواية جيداً قبل وضع الكباب عليها لضمان طهيه بشكل متساوي وعدم التصاقه.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك تحضير طبق كباب شهي يليق بعزومات عيد الأضحى ويُسعد جميع الضيوف بنكهات مميزة.