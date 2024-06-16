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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أفضل طرق تناول لحوم عيد الأضحى دون أضرار.. فيديو

لحوم
لحوم

قدم الدكتور كريم جمال، خبير التغذية، نصائح مهمة قبل تناول لحوم عيد الأضحى، مشيرا إلى أن هناك بعض القواعد يجب اتباعها لعدم الشعور بألم من تناول اللحوم سواء ضاني أو بتلو.

وشدد الدكتور كريم جمال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، وأحمد دياب، على قناة صدى البلد على ضرورة تناول اللحوم خالية الدهون، مع تجنب تحمير اللحوم في اللية أو الدهون، معلقا: اللحمة نأكلها إما مشوية أو مسلوقة.

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وتابع الدكتور كريم جمال: يجب تجنب تناول اللحوم المشوية المعرضة مباشرة للنار، خاصة أن أفضل طريقة للشوية تكون في الفرن مع الخضروات أو مسلوقة جوار الفتة.

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