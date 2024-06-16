جامعة القناة: نسبة النجاح بالكلية المصرية الصينية 95,29%

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن النسبة العامة للنجاح للفرقة الرابعة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بلغت 95.29% بواقع 100% لقسم الاتصالات و88.89% لقسم الالكترونيات، و96.55% لقسم الميكاترونك.

وهنأ الدكتور ناصر مندور، طلابه من خريجي الدفعة الرابعة للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، مؤكداً أن جميع خريجي الكلية قد تم تعيينهم، مشيراً إلى أن الطلاب سواء خريجي هذه الدفعة أو الدفعات السابقة سيتم تدريبهم على الأجهزة الجديدة الوارده من الصين هذا العام وذلك لصقل خبرتهم العملية التي تعتمد عليها الكلية المصرية الصينية بنسبة 60%

وأوضح الدكتور الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الاحصائيات الخاصة بالطلاب والتي جاءت كالتالي:

حصل 6 طلاب على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و7 طلاب على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وطالب على تقدير عام ممتاز، و32 طالب وطالبة على تقدير عام جيد جدا، و 35 طالب وطالبة على تقدير عام جيد.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم، إلى أن العام القادم سيشهد إفتتاح برنامج جديدة وهو البرمجيات وانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي ليكون إضافة جديد للكلية تلبي من خلالها احتياجات سوق العمل في هذا المجال.

ومن جانبه - أعلن الدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية عن أسماء الطلاب العشر الاوائل والتي جاءت كالتالي :

المركز الأول جاء من نصيب الطالب أحمد محمد سند قسم الميكاترونك، وبالمركز الثاني الطالب عبد الرحمن علاء أنور قسم الميكاترونك، يليه في المركز الثالث الطالب يوسف محمد صلاح قسم الاتصالات، بينما استطاعت الطالبة سلمى خالد سيد محمد قسم الاتصالات الحصول على المركز الرابع بينما حصلت الطالبة شروق محمد السيد قسم الميكاترونك على المركز الخامس.

وحصلت الطالبة سلوى محمود إسماعيل قسم الإتصالات على المركز السادس، فيما جاء الطالب محمود سعد عبد الكريم قسم الاتصالات في المركز السابع، وبالمركز الثامن جاءت الطالبة نوران وليد محمد قسم الميكاترونك، يليها الطالب أنجي حسام شعبان قسم الاتصالات في المركز التاسع، ثم جاءت الطالبة عبير محمد أحمد قسم الإلكترونيات في المركز العاشر

ومن جانبه - أوضح الدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن طلاب قسم الإتصالات كان لهم النصيب الأكبر في حصد المراكز الأولى بنصيب 5 مراكز من العشرة الأوائل يليه قسم الميكاترونك بنصيب 4 مراكز بينما حصل قسم الإلكترونيات على مركز واحد من العشرة الأوائل.

وأشار الدكتور تامر حسنين حامد، مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية والمنسق العام لبرنامج ابن الهيثم لإدارة شئون التعليم والطلاب إلى أن الطلاب يمكنهم معرفة النتائج عبر الرابط:

https://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/abnelhaytham.aspx