«إيجل للاستشارات المالية» تحدد القيمة العادلة لشركة النيل للأدوية

198.7 مليون جنيه الزيادة

تقوم شركة إيجل للاستشارات المالية بدور المستشار المالى المستقل لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، لتحديد القيمة العادلة للشركة، وذلك بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال.

قال ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل للاستشارات» إن «إيجل» تجرى دراسة لتحديد القيمة العادلة لشركة النيل، وذلك وفقا لإجراءات نص المادة 48 من قواعد القيد والشطب.

سبق أن وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال المصدر من 101.25 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بزيادة 198.75 مليون جنيه ممولة نقداً أو من خلال الأرصدة الدائنة بواقع 66.67% من حصة الشركة القابضة بالتسوية على الأرصدة الدائنة و33.33% نقداً من حملة الأسهم مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى المساهمين.

وحققت الشركة صافى ربح بلغ 122.38 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل صافى ربح بلغ 78.51 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

كما أضاف «عمارة» أن «إيجل» تقوم أيضا بإعداد دراسة الاضمحلال لشركتين يعملان فى مجال التكنولوجيا المالية برأسمال 180 مليون جنيه للشركتين، بواقع 100 مليون جنيه لشركة، و80 مليون جنيه للأخرى.