قنا تنفذ حملة لإزالة التعديات بالبناء المخالف في نجع حمادي

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى الحلفاية.

جاء ذلك بحضور حسام مبارك رئيس مجلس قروى الحلفاية تمت الازالة حتى سطح الارض و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة عن منزل غير مسقوف بالطوب الابيض البلوك ومونة الاسمنت على مساحة قيراط واحد تقريبا وبارتفاع اثنان ونصف متر بصحراء السماينة، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون، بناحية الرئيسية بزمام الوحدة المحلية لقرية الحلفاية وتمت الازالة حتى سطح الارض.

وأشار إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

ونجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إعدد اثنان حالة زالة بناء مخالفا للقانون بزمام قروى اولاد نجم القبلية.

جاء ذلك بحضور البدرى عبد الغنى رئيس مجلس قروى اولاد نجم القبلية تم تنفيذ الازالة الفورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن المخالفة الاولى عبارة عن بناء سور من بالطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة 175 متر تقريبا، وبارتفاع من متر ونصف تقريبا، ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون، بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم القبلية، وتمت الازالة حتى سطح الارض، والحالة اثانية سور ايضا بمونة الاسمنت الطوب الابيض ومونة الاسمنت على مساحة (100)متر تقريبا وبارتفاع متر ونصف.

يأتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.