أيادٍ ناعمة لكن مذنبة... سقوط 3 سيدات سرقن مشغولات ذهبية بالدقي

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة خلال أيام العيد على عدد من المراكز والأقسام، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.



وتمكنت القوات من القبض على (3 سيدات) بدائرة قسم شرطة الدقى لقيامهن بإرتكاب واقعة سرقة (مشغولات ذهبية ومبلغ مالى) من داخل مسكن كائن بدائرة القسم..



وبمواجهتهن إعترفن بإرتكابهن الواقعة، وأرشدن عن المبلغ المالى المستولى عليه، وأضافوا بقيامهن بالتصرف فى المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميل "سيئ النية" (مالك محل مصوغات) ضُبط وأرشد عن المسروقات.



وفي سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا بحضور طالب 22 سنة، إلى ديوان قسم شرطة الشيخ زايد، وحرر محضرا يتضرر فيه من 7 أشخاص قاموا بالتعدي عليه والاستيلاء منه على مبلغ كان بحوزته وادعوا أنهم ضباط شرطة تابعين للقسم.

وتم تشكيل فريق بحث للقبض على المتهمين، وبالبحث والتحري، تم القبض على 7 أشخاص مرتكبي الواقعة، وبحوزتهم مبالغ مالية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لانتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عن طريق أكواد لعبة.. تفاصيل نصب طالب على المواطنين في الجيزة

ألقت الأجهزة الامنية القبض على طالب؛ لتورطه في عدة وقائع نصب على المواطنين بالجيزة والاستيلاء على أموالهم، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

المتابعات الأمنية، رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب وقائع نصب على عدد من المواطنين عبر تطبيق "تليجرام" والاستيلاء على أموالهم.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط المشكو فى حقه (طالب، مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (سيارة- هاتفى محمول)، وبمواجهته وفحص هاتفه المحمول تبين قيامه بالنصب على المواطنين من خلال قيامه باستقطاب المجنى عليهم وإيهامهم بإرسال أكواد رابحة لبعض الألعاب الإلكترونية على أحد التطبيقات مقابل إرسال مبالغ مالية له وعدم وفائه بذلك أو رد المبالغ المالية لهم.

