الأحد 16 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

أسعار الحديد اليوم الأحد 16 يونيو 2024.. استقرار في أول أيام العيد

بوابة الوفد الإلكترونية

استقرت أسعار الحديد داخل أرض المصنع، صباح اليوم الأحد 16 يونيو 2024، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسجل سعر طن حديد عز 41.100 جنيه، بينما سجل سعر طن أسمنت النصر اليوم نحو 1960 جنيهًا للطن.

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أسعار الحديد تعود للارتفاع اليوم السبت بعد التراجع

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أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت

 

أسعار الحديد اليوم الأحد 16 يونيو 2024:

طن حديد عز عند مستوى 41100 جنيه.
 حديد سرحان نحو 36500 جنيه.

 حديد بشاي نحو 41000 جنيه.

حديد المعادي إلى 36500 جنيه.

مصر ستيل نحو 36200 جنيه.


طن حديد العشري عند 36500 جنيه.

طن حديد المصريين اليوم نحو 41000 جنيه.

طن حديد الكومي إلى 36500 جنيه.

طن حديد المراكبي نحو 49000 جنيه.

طن حديد عطية اليوم نحو 36500 جنيه.

 

الجريدة الورقية