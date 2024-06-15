السبت 15 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأسواق العقارية

أسعار الحديد تعود للارتفاع اليوم السبت بعد التراجع

بوابة الوفد الإلكترونية

بعد أن تراجعت أسعارها، عاودت أسعار الحديد للارتفاع اليوم السبت، وسجل متوسط سعر الحديد الاستثماري 39 ألف جنيه، مسجلا ارتفاعا قدره 666 جنيها في الطن، وسجل سعر حديد عز 41 ألف جنيه للطن، مسجلا ارتفاعا يقدر بـ 708 جنيهات في الطن.

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أسعار الحديد في الأسواق المصرية اليوم الجمعة

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أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت

أسعار الحديد اليوم السبت في الأسواق:

 

سجل حديد بشاي 41 ألف جنيه للطن.

 

بينما بلغ أسعار الحديد في شركة المصريين 41 ألف جنيه للطن.

 

والكومي 38 ألف جنيه للطن.

والعشري 37.500 جنيه للطن، ومصر ستيل 38 ألف جنيه للطن.

وبيانكو 38 ألف جنيه للطن.

وسجل طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية سعرا يبدأ من 37 ألف جنيه، بينما بدأ سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة من 42 ألف جنيه.

 

حديد العتال 39 ألف جنيه للطن، وحديد المعادي سجل 38 ألف جنيه للطن.

 

والجيوشي 39 ألف جنيه للطن، والمراكبي 41 ألف جنيهاً للطن، وعطية 38.500 جنيه للطن.

 

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