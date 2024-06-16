أمم أوروبا.. تحييد مشجع حاول الاعتداء على الجماهير بفأس (فيديو)

تمت محاصرة رجل يحمل فأسًا من قبل الشرطة الألمانية بعد محاولته الاعتداء على أفرادها في إحدى شوارع مدينة هامبورغ.

وقد تجمع مشجعو منتخب هولندا، الذي كان يلعب مباراة مع بولندا ضمن بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، في تلك المنطقة.

ووفقًا لموقع "بيلد"، فإن الرجل أظهر عدوانية تجاه الشرطة وهاجمهم بواسطة الفأس، وقد وقع الحادث بالقرب من محطة ريبربان، على بُعد كيلومتر واحد من منطقة التجمع الرسمية للمشجعين.

وفي البداية، استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل للدفاع عن النفس ضد المهاجم، ثم اضطروا لاستخدام السلاح الناري.

ووفقًا للشرطة، أطلق أحد ضباط الشرطة طلقة تحذيرية فقط لإيقاف المهاجم، ثم أطلقوا عدة طلقات أصابته.

كما كان المهاجم يحمل زجاجة مولوتوف في يده أيضًا، وتشتبه الشرطة في أنه كان ينوي تفجير العبوة الحارقة بين المشجعين.