بزعم تسفيرهم إلى الخارج.. ضبط تجار البشر في شبرا الخيمة

تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من 10 أشخاص بقيام 3 أشخاص بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم لإحدى الدول إلا أنهم لم يفوا بذلك وتهربوا من رد المبالغ المالية لهم.



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا بحضور طالب 22 سنة، إلى ديوان قسم شرطة الشيخ زايد، وحرر محضرا يتضرر فيه من 7 أشخاص قاموا بالتعدي عليه والاستيلاء منه على مبلغ كان بحوزته وادعوا أنهم ضباط شرطة تابعين للقسم.

وتم تشكيل فريق بحث للقبض على المتهمين، وبالبحث والتحري، تم القبض على 7 أشخاص مرتكبي الواقعة، وبحوزتهم مبالغ مالية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لانتحال صفة ضباط شرطة للنصب على المواطنين، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عن طريق أكواد لعبة.. تفاصيل نصب طالب على المواطنين في الجيزة

ألقت الأجهزة الامنية القبض على طالب؛ لتورطه في عدة وقائع نصب على المواطنين بالجيزة والاستيلاء على أموالهم، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

المتابعات الأمنية، رصدت تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب وقائع نصب على عدد من المواطنين عبر تطبيق "تليجرام" والاستيلاء على أموالهم.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط المشكو فى حقه (طالب، مقيم بمحافظة الجيزة)، وبحوزته (سيارة- هاتفى محمول)، وبمواجهته وفحص هاتفه المحمول تبين قيامه بالنصب على المواطنين من خلال قيامه باستقطاب المجنى عليهم وإيهامهم بإرسال أكواد رابحة لبعض الألعاب الإلكترونية على أحد التطبيقات مقابل إرسال مبالغ مالية له وعدم وفائه بذلك أو رد المبالغ المالية لهم.

وعلى صعيد آخر تكثف قوات الشرطة من تواجدها في الطرق الصحراوية لتأمين المسافرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وخلق مناخ آمن للمواطنين أثناء تحركاتهم، فضلاً عن تأمين محيط المناطق الأثرية والمقاصد السياحية التي يزورها المواطنين في الأعياد للاستمتاع بها.

وتعزز أجهزة الأمن من وجودها بأماكن التجمعات وساحات الصلاة والمنشآت الهامة والحيوية، والمسارح ودور السينما، والمتنزهات العامة والسياحية لتأمين المواطنين، ورصد أية حالة خروج على القانون والتعامل الفوري والحاسم معها، فضلاً عن تكثيف الجهود والحملات الأمنية المختلفة، وذلك لضبط شتى المخالفات والجرائم التي قد تعكر صفو الأمن العام وتقلق راحة المواطنين خلال الاحتفالات.



وتبدأ قوات الشرطة في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين خلال تلك المناسبات.

وتتضمن الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن، كما يتم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.