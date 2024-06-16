عزومة العيد| طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

البطاطس المحشية باللحمة المفرومة واحدة من أشهى الأطباق التي تزين مائدة العيد، خصوصاً عيد الأضحى المبارك، ويجمع هذا الطبق بين الطعم اللذيذ والمظهر الرائع، مما يجعله خيارًا مثاليًا لضيافة الأهل والأصدقاء، ويتميز هذا الطبق بسهولة تحضيره وتنوع مكوناته، مما يضفي لمسة خاصة على وجباتك الاحتفالية.





طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

المكونات:

- 6 حبات بطاطس متوسطة الحجم

- 300 جرام لحمة مفرومة

- 1 بصلة متوسطة مفرومة ناعمة

- 2 فص ثوم مفروم

- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملح وفلفل حسب الذوق

- 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

- 1 كوب طماطم مفرومة

- 1/2 كوب ماء

- 1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

طريقة التحضير:

1. تحضير البطاطس:

- اغسلي البطاطس جيداً ثم قشريها وقطعيها إلى نصفين بشكل طولي.

- باستخدام ملعقة صغيرة، أفرغي جزءاً من داخل كل نصف بطاطس، لتكوين تجويف للحشو. احتفظي بالبقايا لاستخدامها لاحقًا.

2. تحضير الحشوة:

- سخني ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.

- أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

- أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة إضافية.

- أضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها حتى تنضج ويتغير لونها.

- أضيفي الملح والفلفل والبهارات المشكلة وقلبي جيداً.

- أضيفي البقدونس المفروم وقلبي حتى تتجانس المكونات.

3. حشو البطاطس:

- ضعي الحشوة في تجويف البطاطس المحفورة.

- سخني ملعقة كبيرة من زيت الزيتون في مقلاة واسعة.

- ضعي البطاطس المحشوة في المقلاة وقلبيها قليلاً حتى تتحمر قليلاً.

4. تحضير الصلصة:

- في وعاء صغير، امزجي الطماطم المفرومة مع معجون الطماطم والماء.

- أضيفي الملح والفلفل حسب الذوق وقلبي جيداً.

5. الطبخ:

- ضعي البطاطس المحشية في قدر واسع.

- اسكبي الصلصة فوق البطاطس.

- غطي القدر واتركيه على نار هادئة لمدة 30-40 دقيقة، أو حتى تنضج البطاطس تماماً وتمتزج النكهات.



6. التقديم:

- قدمي البطاطس المحشية ساخنة، ويمكنك تزيين الطبق بالبقدونس المفروم إذا رغبتِ.

استمتعي بطبق لذيذ وشهي يعزز من أجواء العيد ويُظهر مهارتك في إعداد وجبات مميزة لضيوفك الكرام.