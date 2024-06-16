ضبط عاطل تعدى على كلب بسلاح أبيض في القاهرة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية عاطلاً تعدى على كلب بسلاح أبيض في القاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب بسلاح أبيض.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة).. وأقر بإرتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات سابقة بينه وبين مالك الكلب، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تأمين المسافرين



وفي سياق منفصل تكثف قوات الشرطة من تواجدها في الطرق الصحراوية لتأمين المسافرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وخلق مناخ آمن للمواطنين أثناء تحركاتهم، فضلاً عن تأمين محيط المناطق الأثرية والمقاصد السياحية التي يزورها المواطنين في الأعياد للاستمتاع بها.

وتعزز أجهزة الأمن من تواجدها بأماكن التجمعات وساحات الصلاة والمنشآت الهامة والحيوية، والمسارح ودور السينما، والمتنزهات العامة والسياحية لتأمين المواطنين، ورصد أية حالة خروج على القانون والتعامل الفوري والحاسم معها، فضلاً عن تكثيف الجهود والحملات الأمنية المختلفة، وذلك لضبط شتى المخالفات والجرائم التي قد تعكر صفو الأمن العام وتقلق راحة المواطنين خلال الاحتفالات.



وتبدأ قوات الشرطة في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين خلال تلك المناسبات.

وتتضمن الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن، كما يتم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

وتتضمن الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق الهامة والحيوية وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن، كما يتم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

رايحين يقضوا إجازة العيد.. مصرع وإصابة 7 بصحراوي إسكندرية



لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون في تصادم 4 سيارات بسبب السرعة المرتفعة بطريق “مصر -الإسكندرية” الصحراوي.

ونقلت سيارات الإسعاف الضحايا للمستشفيات القريبة من مكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث.

وتبيّن من المعلومات الأولية أن الضحايا كانوا في طريقهم إلى الإسكندرية لقضاء عطلة العيد والاستمتاع بالبحر قبل أن يقع الحادث.

بعد حرق "جهاد" حية.. اشتباكات جديدة بين عائلتي "كحك" بالفيوم



شهدت قرية كحك بحري التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، تجدد الاشتباكات بين عائلتي “فضل” و"جلال الدين"، على خلفية خصومة ثأرية بعد مصرع الفتاة “جهاد” بإشعال النيران فيها ووفاتها قبل حوالي ثلاثة أشهر.

وتجددت الصراعات، وتبادل فيها الطرفان الضرب بالأسلحة النارية والشوم والعصي، ما أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من أفراد العائلتين.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة “الشواشنة” بالحادث، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان المشاجرة وجرى القبض على بعض أطراف المشاجرة.

فرضت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الشواشنة كردونا أمنيا يفصل بين العائلتين لمنع التشابك بينهما وضبط المتسببين في المشاجرة.

جرى السيطرة على المشاجرة وضبط المتسببين فيها والأدوات المستخدمة، ونقل المصابين بسيارة الإسعاف إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية تحت حراسة مشددة.



تعود أحداث الخلافات الثأرية عندما شهدت القرية 26 أبريل الماضي، سكب 4 أشخاص البنزين على فتاة وحرقها داخل محل لبيع الدواجن؛ انتقاماً من والدها، ونقلت الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

