ضبط أمين عهدة استولى على 408 شكائر سماد زراعي بالدقهلية

تلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية من (رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الزراعية - كائنة بدائرة المركز) بإكتشافه وجود عجز بمخزن الجمعية عبارة عن (408 شيكارة سماد مُدعم- 410 عبوة مبيد) وإتهم (أمين مخزن الجمعية - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس) بالإستيلاء على تلك العهدة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه.. واعترف بالإستيلاء على تلك العهدة على فترات والتصرف فيها بالبيع وعدم توريد ثمنها للجمعية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أصيب 5 أشخاص، منذ قليل، في حادث تصادم بين سيارة سوزوكي محملة بالركاب، ودراجه نارية " موتسيكل " على الطريق السياحي لبحيرة قارون عند مدخل شكشوك بنطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلتي القيادة في يدي السائقين وفقدانهما السيطرة على السيارة والدرجة النارية.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما أسرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارة سوزوكي ودراجه ناريه على طريق بحيرة قارون السياحي، أمام مدخل قرية شكشوك بدائرة مركز أبشواي مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، حيث أسفر حادث طريق بحيرة قارون السياحي اليوم، عن إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم حتى يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وفى سياق آخر فقد لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون فى حادث تصادم 4 سيارات، بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع شخص و إصابة 6 اشخاص إثر حادث تصادم بين 4 سيارات.

ونقلت سيارات الإسعاف المتوفى إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.