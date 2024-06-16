شهادات دراسية مزورة داخل كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى – على خلاف الحقيقة - مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات "المزورة" منسوب صدورها للكيان – عدد من الأكلاشيهات – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – دفاتر تحصيل نقدية – عدد من الكارنيهات الدراسية منسوب صدورها للكيان – كتب دراسية مجهولة المصدر - جهاز حاسب آلى "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")،تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

وفي سياق منفصل أصيب 5 أشخاص، منذ قليل، في حادث تصادم بين سيارة سوزوكي محملة بالركاب، ودراجه نارية " موتسيكل " على الطريق السياحي لبحيرة قارون عند مدخل شكشوك بنطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلتي القيادة في يدي السائقين وفقدانهما السيطرة على السيارة والدرجة النارية.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما أسرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارة سوزوكي ودراجه ناريه على طريق بحيرة قارون السياحي، أمام مدخل قرية شكشوك بدائرة مركز أبشواي مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ على الفور، حيث أسفر حادث طريق بحيرة قارون السياحي اليوم، عن إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم حتى يتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

وفى سياق اخر فقد لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون فى حادث تصادم 4 سيارات، بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفي والمصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع شخص و إصابة 6 اشخاص إثر حادث تصادم بين 4 سيارات.

ونقلت سيارات الإسعاف المتوفى إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.