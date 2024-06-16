محافظ أسيوط يزور داري الحنان والصفا لرعاية الأيتام

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، دار الحنان لرعاية الأيتام البنين بمركز الفتح ودار الصفا لرعاية الفتيات اليتيمات بحي غرب مدينة أسيوط لمشاركة الأطفال فرحتهم بعيد الأضحى المبارك وتقديم التهنئة لهم وللعاملين بهذه الدور وتوزيع العيديات والهدايا على الأطفال.

ورافقه خلال الزيارة مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط ومحمدبشير مدير عام المكتب الفني للمحافظ ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وعيون إبراهيم رئيس حي غرب مدينة أسيوط، ويسري كامل مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة والمستشار وليد بركات رئيس مجلس إدارة دور رعاية الأيتام بالمحافظة والدكتورة أماني الليثي عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الرعاية البديلة للأسر الكافلة ووفاء رفعت سيد مدير إدارة الأسرة والطفل بمديرية التضامن الاجتماعي.

وبدأ محافظ أسيوط، زيارته دار الحنان لرعاية البنين بمركز الفتح والتقى بالأطفال والمشرفين على الدار حيث صافحهم وألتقط الصور التذكارية معهم.

واطمئن على مستوى الخدمات المقدمة لهم وقام بتوزيع الهدايا العينية والحلوى على الأطفال وشاركهم احتفالهم بالعيد وسادت المكان أجواء من البهجة بين الأطفال كما حرص على ترديد النشيد الوطني معهم تعميقًا لقيم الولاء والانتماء.

وتوجه المحافظ، لزيارة دار الصفا لرعاية الفتيات اليتيمات بحي غرب مدينة أسيوط، وقدم لهن التهنئة بالعيد واطمئن على مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للفتيات الأيتام، مقدمًا لهن الهدايا والعيديات والحلوى وسط سعادة كبيرة من الفتيات اللاتي حرصن على التقاط الصور التذكارية مع الوزير المحافظ وتم توزيع بعض الهدايا على الأطفال وترديد النشيد الوطني تعميقًا لقيم الولاء والانتماء.

وأعرب المحافظ، عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم واحتفالهم بالعيد مؤكدًا أن المحافظة لاتألوا جهداً في توفيرأوجه الدعم وسبل الحياة الكريمة للاطفال الأيتام والفتيات اليتميات فهم جزء لا يتجزأ من كيان المجتمع.

وأشار إلى أننا جمعيا علينا مسئولية كبيرة في إسعادهم وإداخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم وتوفير كافة الأجواء المناسبة لهم لتوفير كل مقومات الحياة الكريمة لهم، ولافتا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لمؤسسات الرعاية الإجتماعية ورعاية الأيتام وتقديم كافة الخدمات الإجتماعية والترفيهية لهم لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد بمستوى الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها الدور للأطفال مطالبًا مسئولي الدور ومديرية التضامن الاجتماعي بالاستمرار على هذا المستوى ومراعاة الجوانب الانسانية وجميع مطالب الأطفال.