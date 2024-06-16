محافظ قنا يشارك أطفال دور الرعاية وأسر الشهداء فرحتهم بعيد الأضحى المبارك

شارك اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الكرنفال الفنى الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى، وفرع ثقافة قنا ، للإحتفال بعيد الأضحى المبارك، مع عددًا من أطفال دور رعاية الأيتام وأسر شهداء العمل ، والذى أقيم بقصر ثقافة قنا ، بهدف إدخال السرور والبهجة على قلوبهم ومشاركتهم فرحة العيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد ، والعميد أ.ح محمد صدقى الكومى المستشار العسكرى للمحافظة ، والنائب أشرف رشاد عضو مجلس النواب ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وأنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا ، وسيد تمساح رئيس المجلس المحلى لمركز ومدينة قنا ، وجيهان رمزى مدير قصر ثقافة قنا ، والدكتورة سلمى القاضى نائب مدير المكتب الفنى بمديرية الصحة بقنا ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا الشكر لكل القائمين على تنظيم الحفل، كما حرص على الاستماع الى طلبات أسر الشهداء ، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل لجميع دور رعاية الأطفال الأيتام ومشاركتهم احتفالاتهم بالأعياد المختلفة لإدخال البهجة والسرور عليهم ، لافتًا أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقدم الدعم اللازم لجميع أنشطة دور الرعاية.

كما اطمأن الداودي من المسؤولين عن دور الرعاية على توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاجون إليها ، مؤكدا لهم أن باب مكتبه مفتوح للجميع وأنه لن يتوان عن تقديم كافة أوجه الدعم لرعاية أبنائه من الايتام وأسر الشهداء.

وشهد الكرنفال الفنى توزيع الهدايا وحلويات العيد والألعاب على الاطفال وإدخال البهجة والسرور عليهم فى عيد الأضحى المبارك ، كما استمتع الاطفال بالعروض الفنية التى قدمتها فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا ، والتى تضمنت فقرات" التحطيب، والاغانى النوبية ، وعزف بالمزمار البلدي ورقصة التنورة التى حازت على اعجاب الاطفال ، وعدد من الفقرات الفنية والاستعراضية الاخرى التى شارك فى تقديمها الاطفال ، كما تم تنظيم زيارات ترفيهيه الى دريمز بارك للألعاب ، ومشاهدة عرض لفيلم السرب بسينما الشعب بقصر ثقافة قنا .

الجدير بالذكر أنه شارك بالاحتفالية أطفال مؤسسة دار الرحمة لرعاية الفتيات، ومؤسسة الشباب القبطي لرعاية الأيتام بنجع حمادى، ومؤسسة أحمد جبرة لتربية البنين، ومؤسسة ماري مرقص القبطية للبنين ، ومؤسسة السيدة العذراء للفتيات بقنا، وأسر ٤ من الشهداء الذين توفوا أثناء آداء عملهم وهم أسرة المصور أحمد حامد الرشيدي مصور المحافظة والذى توفى أثناء عمله إثر حادث سيارة في مارس ٢٠٢٠ ، وأسرة الشهيد محمود ابن رواحة ابن قرية الجبلاو بمركز قنا وأسرة الشهيد عويضة رجب شافعي ابن قرية الترامسة واللذان توفيا أثناء تأديتهما لمهام عملهم في تطهير بئر صرف صحي بمنطقة حوض ١٠ بمدينة قنا في ابريل ٢٠٢٢ ، وأسرة الشهيد حمودة احمد على عامل نظافة بالوحدة المحلية لمدينة قنا ابن قرية الترامسة والذى توفى أثناء عمله في ديسمبر ٢٠١٩ .