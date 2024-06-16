محافظ قنا يشهد ذبح الأضاحي لتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، عملية ذبح العجول والأضاحي بالمجزر الالى بمشروعات الامن الغذائى بالمعنا، والمقدمة من مؤسسة مصر الخير، فمن المخطط له ذبح 131 رأس ماشية من عجول الأضاحي ، وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية وعمال النظافة بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

رافقه ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وخالد عمران المدير التنفيذى بمؤسسة مصر الخير بمحافظات الاقصر وقنا والبحر الاحمر، والدكتور ابراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، وأشرف الطيب مدير عام مشروعات الامن الغذائى بالمعنا، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

و قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمى للمحافظة، إن لحوم الأضاحي يتم توزيعها بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والمراكز، من خلال كشوف تشمل أسماء وبيانات الحالات الأولى بالرعاية ومن خلال لجان متخصصة بالتضامن الاجتماعى، بهدف الوصول إلى جميع الحالات والمناطق المستهدفة داخل المحافظة ، هذا بالإضافة لعمال النظافة علي مستوى مراكز المحافظة.

ومن جانبه أوضح عمران، ان عدد 131 من رؤوس الماشية سيتم توزيعها على جميع مدن ومراكز المحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية الطب البيطرى بقنا ليتم الذبح داخل المجازر الحكومية وتحت الاشراف الطبى، ويستمر الذبح حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك، لافتا انه بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى من خلال الجمعيات الاهلية الشريكة ، والتى تقوم بدورها بعملية توزيع لحوم الاضاحى على الاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة.

وكان عمرعبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أكد في بيان سابق له، أنه سيتم تخصيص 13 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، لذبح الأضاحي مجانًا «بدون رسوم»، طوال أيام عيد الأضحى المبارك ، وسيشرف عليها أطباء مديرية الطب البيطري، لتوقيع الكشف الطبي قبل وبعد الذبح حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.