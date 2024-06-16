ليفاندوفسكي على دكة بدلاء بولندا في مواجهة هولندا

تواجد النجم روبرت ليفاندوفيسكي على دكة بدلاء منتخب بولندا في مباراة هولندا اليوم، المقامة في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، ضمن لقاءات الجولة الأولى لمرحلة المجموعات.

وتقام مباراة بولندا وهولندا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، على ملعب فولكس بارك في هامبورج، ووتُذاع عبر قناة Bein sports max 1، بتعليق علي محمد علي.

منتخبا بولندا وهولندا يقعان بالمجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبي فرنسا والنمسا، والذين يلتقيان غدًا الاثنين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

تشكيل منتخب بولندا

حارس المرمى: تشيزني.

الدفاع: بدناريك، كيويور، سلامون.

الوسط: فرانكوفسكي، رومانشوك، زيلينسكي، زاليفسكي.

الهجوم: أوربانسكي، شيمانسكي، بوكسا.

بينما سيعوض بوكسا مهاجم أنطاليا سبور، غياب ليفاندوفسكي أمام بولندا، والذي يجلس على دكة البدلاء لشكواه من إصابة خلال الأيام الماضية.

ومن جانبه، كشف المدرب ميخاو بروبيرش، المدير الفني للمنتخب البولندي الأول لكرة القدم عن تأثير غياب المهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن مواجهة هولندا، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2024.

وأوضح بروبيرش عن إن هذه تعد المباراة الثالثة دون تواجد ليفاندوفسكي، مما يجعل هناك فرصة للاعبين آخرين للتألق خلال فترة التحول بين الأجيال في المنتخب البولندي.

وتابع: "بالتأكيد، لا يوجد ما نخفيه، سنفتقده، لكن يتعين على اللاعبين الآخرين بذل كل ما في وسعهم للحصول على نتيجة. أتمنى أن تتاح له فرص أخرى للعب".

وأضاف مدرب هولندا: "يجب علينا تغيير هذا الفريق جيلاً بعد جيل، سنقوم بكل ما يتعين علينا القيام به بوصفنا فريقاً للعب بشكل جيد، لن نتراجع وسنتقدم للأمام".

وأختتم: "الجميع يقول إننا سنخسر، الجميع يتجاهلوننا. لكن لدينا فريق يريد القتال".

منتخب هولندا يتحدى الغيابات أمام بولندا

وشهدت هولندا بقيادة المدير الفني رونالد كومان، قبل انطلاق المعسكر التحضيري عدة مشاكل تهدد مشاركة "الطواحين" بالفشل بالبطولة.

حيث فقد منتخب هولندا 4 عناصر قوية بسبب الإصابة قبل بداية البطولة وهم ثنائي خط الوسط ماتس ويفر من فينورد ومارتين دي رون من أتالانتا كما أُضيف لهذا الثنائي لاعبين بنفس المركز ولكن بأهمية أكبر، وهما نجم أتالانتا تون كوبمينرز، ونجم برشلونة فرينكي دي يونج الذي تأكد عدم تعافيه من إصابته بالكلاسيكو الأخير على مستوى الكاحل.

وبالرغم من كم الإصابات والغيابات، ولكن تملك هولندا تشكيلة قوية للغاية، خط دفاع بقيادة فيرجيل فان دايك وحضور أمثال ماتايس دي ليخت، فان دي فين، دي فري، بليند، ماتسن، أكي، ودومفريس.

وفي خط الوسط، ينتظر العالم مشاهدة انفجار الموهوب تشافي سيمونز، وكذلك نجم ليفركوزن جيريمي فريمبونج الذي سيعول عليه كومان غالباً كجناح صريح، وفي الهجوم هناك الباحث عن نادي ممفيس ديباي.