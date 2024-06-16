جثة مجهولة ملقاة فى ترعة بمركز فرشوط بقنا

عثرت أجهزة الأمن بقنا، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، على جثة شخص مجهول الهوية فى العقد الخامس من العمر، ملقاه داخل ترعة بقرية القبيبة، التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة شخص فى العقد الخامس من العمر، مجهول الهوية، ملقى داخل ترعة بقرية القبيبة التابعة لمركز فرشوط بقنا .

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل ترعة في قرية القبيبة مركز فرشوط، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فرشوط المركزي.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وتحديد هوية الجثة.