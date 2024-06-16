عبير صبري وشقيقتها ومجد القاسم في برنامج "واحد من الناس" .. الليلة

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة عبير صبري وشقيقتها الإعلامية مروة صبري مقدمة برامج، في حلقة فنية خاصة بسهرة اليوم الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك في العاشرة من مساء ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة .

ويتناول اللقاء كشف العديد من الاسرار حول الحياة الخاصة والأسرية لهما وعلاقتهما ببعض وعلاقتهما بالوالدين.

كما تتناول الحلقة الحديث عن أول عيدية ومقدرها ، وتجيب عبر صبري خلال الحلقة هل كانت السبب في ابتعاد أختها عن الفن أم لا، أمنيتها في تقديم شخصية داليدا.

كما يستضيف الليثي في الجزء الثاني من الحلقة المطرب مجد القاسم والذي يشدو بباقة من أجمل أغانيه وأغاني العيد، ويكشف خلال الحلقة عن بدايته الفنية واحترافه الغناء وتركه لسوريا والمجئ للقاهرة.

كما يكشف عن أهم الأعمال الفنية والغنائية في مسيرته ، وأهم ذكريات عيد الأضحى معه سواء فى مصر أو سوريا، يذاع برنامج "واحد من الناس" في سهرة يوم الأحد أول أيام عيد الأضحى بقناة الحياة.

