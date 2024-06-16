حكم زيارة المقابر في العيد.. مستشار المفتي السابق يوضح

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن زيارة المقابر والأموات سنُة نبوية، وهى مشروعة بل ومستحبة فى كل أوقات العام، لما جاء بالحديث الشريف الذى قال فيه رسول الله "صلى الله عليه وسلم": "ألا إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة".

وأضاف "عاشور"، في فيديو تم بثه عبر الصفحة الرسمية "لدار الإفتاء"، على فيسبوك، أن بعض الناس يأخذون من العيد كأنه يوم لزيارة المقابر والأموات فحسب، وهذا لا شيء فيه في الأصل، أى لا حرج فيه، ولكن الحرج أن نقلب الأفراح، أى يوم العيد، نذهب إلى المقابر بدلًا من التنزه بيوم العيد، التى يأتى معها البكاء والعويل على الأموات، فهنا هو المحظور بل والحرمة لما فيه قلب لطبيعة العيد.

الاحتفال بيوم العيد

الدكتور مجدي عاشور - مستشار مفتي الجمهورية

وأضاف مستشار المفتي أن الأولى هو الاحتفال بيوم العيد، وأما باقى أيام العام فلك أن تذهب إلى المقابر وقت ما شئت، وعلينا ألا ننسى آباءنا وأمهاتنا الأموات، وندعو لهم في صباح العيد من دون الذهاب إلى المقابر.