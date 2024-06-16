حديقة الحيوان بالزقازيق تشهد إقبال كبير في أول أيام عيد الأضحى المبارك

شهدت حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد في أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ إقبالًا من الأسرة الشرقاوية، للتنزه والاستمتاع بمشاهدة الحيوانات، وإدخال البهجة والسرور على أطفالهم، وسط تطبيق الإجراءات التأمينية والوقائية كافة.

وقال المهندس أيمن لطفي مدير عام حديقة حيوان الزقازيق، لـ«الوفد»، إنه جرى التنسيق بين مديريات: « الأمن، والصحة، والإسعاف»، وذلك من أجل سلامة زوار الحديقة والعاملين فيها.

ونوه إلى أن الحديقة فتحت أبوابها في أول أيام عيد الأضحى المبارك، منذ الثامنة صباحًا ويستمر العمل حتى السادسة مساءً، طوال أيام العيد، لافتا أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، مع تواجد جميع العاملين والموظفين بالحديقة ومنع الأجازات والراحات خلال تلك الفترة.

وذكر مدير عام حديقة الحيوان بالزقازيق، أن سعر تذكرة دخول الحديقة للزائرين ثابت، وهو خمس جنيهات فقط للفرد الواحد، ويُتاح للزائرين التجول داخل الحديقة طوال اليوم، والاستمتاع برؤية الحيوانات والطيور الأليفة.

وأشار إلى أن العاملين بالحديقة، يقومون وبصفة مستمرة بأعمال التطهير والتعقيم لجميع أرجاء الحديقة، فضلا عن تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية للمباني والمنشآت ودورات المياه، ودهانات البلدورات وتقليم الأشجار، والاهتمام بري المسطحات الخضراء، حفاظا على المظهر الجمالي للحديقة.

وأوضح أن إدارة الحديقة تقوم بتقديم أوجه الرعاية والاهتمام بالزائرين، بالإضافة إلى الإهتمام والرعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالسماح لهم الدخول بالمجان لإدخال البهجة والسرور عليهم، مشيرا إلى إن العمل يتم وفق خطة استراتيجية لاستمتاع زوار الحديقة، بناءً على توجيهات اللواء دكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية، وإشراف الدكتور محمد جلال مدير الإدارة العامة لحدائق الحيوان.