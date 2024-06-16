سعر الذهب في سلطنة عُمان أول أيام عيد الأضحى المبارك

سعر الذهب اليوم الحد بـ سلطنة عُمان.. شهد سوق الذهب خلال فترة تعاملات اليوم الحد بالتزامن مع الاحتفال بأول أيام عيد الاضحى المبارك في سلطة عًمان، استقرارًا ملحوظًا، وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 28.83 دينار، بينما يسجل نحو 74.98 دولار أمريكي.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب اليوم الحد في سلطنى عُمان، بالتزامن مع الاحتفاء بعيد الاضحى المبارك، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب بسلطنة عمان اليوم الأحد " أول أيام عيد الاضحى المبارك"

سعر الذهب عيار 24 في عمان

- سعر الذهب عيار 24 في عمان اليوم نحو 28.83 دينار، بينما يسجل نحو 74.98 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 في عمان

- سعر الذهب عيار 22 في عمان اليوم نحو 26.43 دينار، بينما يبلغ نحو 68.73 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 في عمان

- سعر الذهب عيار 21 في عمان اليوم نحو 25.23 دينار، بينما يصل إلى 65.61 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 في عمان

- سعر الذهب عيار 18 في عمان اليوم نحو 21.62 دينار، بينما يسجل نحو 56.23 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 في عمان

- سعر الذهب عيار 14 في عمان اليوم نحو 16.82 دينار، بينما يبلغ نحو 43.74 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 في عمان

- سعر الذهب عيار 12 في الأردن اليوم نحو 14.41 دينار، بينما يصل إلى 37.49 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 10 في الأردن

- سعر الذهب عيار 10 في عمان اليوم نحو 12.01دينار، بينما يبلغ نحو 31.25 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 في عمان

- سعر الذهب عيار 9 في عمان اليوم نحو 10.81 دينار، بينما يصل إلى 28.12 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 8 في عمان

- سعر الذهب عيار 8 في عمان اليوم نحو 9.61 دينار، بينما يسجل نحو 25.00 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 6 في عمان

- سعر الذهب عيار 6 في عمان اليوم نحو 7.21 دينار، بينما يصل إلى 18.75 دولار أمريكي.

سعر الذهب كيلو الذهب في عمان

- سعر الذهب كيلو الذهب اليوم في عمان نحو 28.829 دينار، بينما يسجل نحو 74.978دولار أمريكي.

سعر أوقية الذهب اليوم في عمان

- سعر أوقية الذهب اليوم في عمان نحو 896.58 دينار، ويقدر بــ 2.332 دولار أمريكي.

سعر الجنيه الذهب اليوم في عمان

- سعر الجنيه الذهب اليوم في عمان نحو 201.81 دينار، ويقدر بــ 524.86 دولار أمريكي.