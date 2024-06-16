قائمة الراحلين من صفوف النصر السعودي خلال الانتقالات الصيفية

كشفت العديد من التقارير الصحفية، أن نادي النصر السعودي يرغب في الاستغناء عن 11 لاعب من الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك لتدعيم صفوف العالمى في الميركاتو.

ويبحث النصر السعودي التعاقد مع مزيد من الصفقات الجديدة النارية التي تضيف دماء جديدة للعالمي، ويسعى للاستمرار في ذلك قبل بداية المبارايات بالموسم الصيفي 2024-2025.

ويرغب النصر السعودي في استعادة عرشه مرة أخرى على المستويين المحلي والقاري، وقد تمكن نادي الهلال الفوز بلقب المحلية الثلاثية خلال المبارايات المقامة في دوري روشن، مضافا لذلك حقق العديد من النجاحات الأخرى أبرزها هي كأس السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين.

قائمة الراحلين من صفوف النصر السعودي

– الكولومبي ديفيد أوسبينا

– الحارس وليد عبدالله

– محمد قاسم

– سيكو فوفانا

– جيسلان كونان

– إيمريك لابورت

– نواف بوشل

– مرزوق تمبكتي

– عبدالمجيد الصليهم

– مشاري النمر

– عبدالعزيز العلوي.