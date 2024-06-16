222 مركز شباب ونادي رياضي بالشرقية يستقبلون المواطنين للإحتفال بعيد الأضحى

فتحت مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، أبوابها منذ صباح اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، لاستقبال المواطنين من أعضاء مركز الشباب وراد المراكز للإحتفال بعيد الاضحى، وذلك تفعيلاً لمبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.

يأتي ذلك في إطار دعم ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة.

وانطلقت فعاليات المبادرة بمراكز الشباب، وتم خلالها تسخير كل مقومات مراكز الشباب من خدمات وموارد المتاحة، وتقديم العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة: «الثقافية، الاجتماعية، الرياضية، الترفيهية» احتفالاً بعيد الاضحي المبارك، من أجل رسم السعادة والبهجة في نفوس المواطنين المترددة علة مراكز الشباب، في اطار دورها المجتمعي وتقديم الخدمات لكافة شرائح الأسر المصرية لجميع الفئات العمرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن مراكز شباب محافظة الشرقية تشهد طفرة نوعية في البنية التحتية والتي تم تنمية مواردها من خلال رؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الحالية، وما تقوم به من دعم لتقديم أعلى مستويات الخدمة، فضلا عن ما تقوم به القيادة السياسية من مشروعات التنمية الرائدة والتي استهدفت مراكز الشباب من خلال مبادرة حياة كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومشروعات الطرح الاستثماري والتي ساهمت أيضا في تطوير مراكز الشباب بما يعود بالنفع العام على موارد المركز ومستوي خدمة تليق بالمواطن المصري.

ولفت إلى أن مراكز شباب محافظة الشرقية مستمرة على مدار ثلاثة أيام العيد في تفعيل مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» واستقبال المواطنين ودخولهم كافة مراكز الشباب بالمجان، طبقا لتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للإحتفال بعيد الأضحى المبارك، والتي بدأت فعالياتها ابتدأًَ من صلاة العيد بعدد 222 مركز شباب ونادي رياضي على مستوى المحافظة، وتقديم البرامج والأنشطة المتنوعة خلال أيام العيد، واستخدام كافة موارد المراكز من أنشطة: «رياضية، واجتماعية، وثقافية، وحمامات السباحة، والمطاعم، والكافيتريات، والملاعب» بالإضافة إلى توزيع الهدايا على الأطفال، وتقديم مسابقات ترفيهية تساهم في إدخال السعادة والبهجة علي المواطنين.