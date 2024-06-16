محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال ذبح الأضاحي بالمجزر الآلي بالطور

أجرى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، في أول أيام عيد الأضحى المبارك جولة تفقدية بالمجزر الآلي بمدينة طور سيناء، لمتابعة ذبح الأضاحي، والاستعدادات الخاصة لاستقبال الذبائح، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، وعلي حمادة، رئيس المدينة، والدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وحرص المحافظ، على متابعة جاهزية المجزر لاستقبال الحيوانات، وتنفيذ أعمال الذبح في بيئة نظيفة، مؤكدًا على ضرورة ذبح الأضاحي للمواطنين داخل المجازر بالمجان حتى آخر أيام العيد، وتواجد أطباء والتأكد من صلاحية الأختام، وتوفير الأدوات والمستلزمات المطلوبة للعمل.

وأكد المحافظ، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالذبح خارج المجازر، مناشدًا المواطنين بالذبح داخل المجازر لضمان صحة اللحوم، والحفاظ على البيئة من التلوث، موجهًا بسرعة التعامل مع أي أزمات داخل المجازر خلال أيام العيد.

وأشار إلى سيجري ذبح عجل لتوزيعه على المواطنين الأكثر احتياجًا بالمجان، إضافة إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم بكميات تلبي احتياجات المواطنين خلال العيد، لافتًا إلى أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بتكثيف حملات النظافة، وفتح الشواطئ والحدائق والميادين بالمجان مع توافر منقذين على كل شاطئ، وتكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في المناطق الحيوية بالمدن، وعلى الطرق الرئيسية والدولية بالمحافظة.

وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لجميع العاملين في المجزر كعدية لهم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري، إن عملية الذبح تجري وفقًا للضوابط والشروط الإسلامية، وتتوافر المياه على مدار اليوم داخل المجزر، مؤكدة أنه يوجد فريق طبي للكشف على الأضاحي، والإشراف على عملية الذبح.