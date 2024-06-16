الأمن يضبط 4عناصر إجرامية خلال حملة أمنية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (دمياط – الأقصر- أسوان ) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (4عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الزرقا، وبحوزتهم (5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة – بندقية خرطوش- فرد محلى – وعدد من الطلقات - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض). وضبط (3 عناصر إجرامية"لهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أرمنت، وبحوزتهم (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 فرد محلى وطلقتين – سلاح أبيض).و ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إدفو، وبحوزتهما (4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر الأفيون- ميزان حساس). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,900 مليون جنيه تقريباً).

وفى سياق اخر فقد اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة منشأة القناطر، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منشأة القناطر، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة، لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

واقعة أخري أمرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

التحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.

وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تصنيع مخدر الإستروكس باستخدام الأدوات المضبوطة، والاتجار بها وحيازته للسلاح الناري تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات في المنصورة

كما امرت جهات التحقيق بالدقهلية، بحبس مستريحة الملابس للنصب على السيدات وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.