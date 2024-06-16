في أول أيام عيد الأضحى.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد

سعر الدينار الكويتي أول أيام عيد الاضحى.. شهد سعر الدينارالكويتي خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية وشركات الصرافة وماكينات الصرف الألي، استقرارًا، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 154.99 جنيه للشراء، 155.94 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدينار الكويتي خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد، وتحرص الوفد على تقديم كافة خدماتها الاقتصادية التي تشهدها البلاد محليا وعربيا وعالميا، لرصد ومتابعة كل المستجدات التي تطرأ على اسعار السلع لاسيما سعر الدينار الكويتي، والتي جاءت اسعاره على النحو الاتي:

في أول أيام عيد الاضحى سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، 155.42 جنيه للشراء، 155.93 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 154.99 جنيه للشراء، 155.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر، 154.99 جنيه للشراء، 155.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة، 154.70 جنيه للشراء، 155.94 جنيه للبيع.

ويزداد الإقبال على ماكينات الصراف الآلي (ATM) الخاصة بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري خلال الأيام التي تسبق الأعياد و الأجازات الرسمية حيث يحرص المواطنون فى هذه الفترة على سحب الأموال لتلبية متطلباتهم و إحتياجاتهم لأيام الأجازة والإستمتاع بها.

رسوم سحب الأموال من البنوك

وتفرض البنوك رسوماً خاصة للسحب من ماكينات الصراف الآلي (ATM) في حالة استخدام ماكينة صراف آلي غير تابعة للبنك الذي أصدر بطاقة الفيزا الخاصة بالعميل.

رسوم الاستعلام عن الرصيد من بنك آخر

وتفرض البنوك أيضاً رسوماً على الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي لبنوك أخرى غير البنك المصدر للفيزا. تتراوح هذه الرسوم بين 1.5 و6 جنيهات.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي أول أيام عيد الأضحى المبارك في البنوك

البنك الأهلي المصري

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه.

بنك مصر

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.

بنك قطر الوطني

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.

بنك كريدي أجريكول

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 6 جنيهات.

بنك القاهرة

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.

البنك التجاري الدولي

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.

بنك HSBC

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: مجانًا.

البنك العربي الأفريقي الدولي

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات.

البنك المصري الخليجي (إي جي بنك)

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

بنك الإمارات دبي الوطني

رسوم السحب: 5 جنيهات لكل عملية.

رسوم الاستعلام عن الرصيد: 2 جنيه.

بهذه المعلومات، يمكن للمواطنين التخطيط بشكل أفضل لاستخدام ماكينات الصراف الآلي خلال فترة الأعياد، وتجنب الرسوم الزائدة عند الاستعلام أو سحب الأموال.