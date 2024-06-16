العيد فرحة.. توافد أهالى الدقهلية على شواطئ جمصة لقضاء عيد الأضحى

عيد الأضحى هو أحد العيدين عند المسلمين (والعيد الآخر هو عيد الفطر)، يوافق يوم 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذو الحجة. يعدّ هذا العيد أيضاً ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه، لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام (خروف، أو بقرة، أو جمل) وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

وتوافد الآلاف من أهالى الدقهلية على للحدائق والمتنزهات والحقول وشواطئ جمصة رغم الحرارة الشديدة ، بعد أن تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لأن تكون المدينة فى أحسن صورها من ناحية النظافة وكافة المرافق لإستقبال الزوار وكذا زيادة عدد فرق الإنقاذ على الشاطئ وتمركز الإسعاف عليه للتجاوب الفورى مع الطوارئ لقضاء عيد الأضحى المبارك،

ولجأ عدد من الأسر، للمساحات الخضراء على جانبى شوارع مدينة المنصورة الممتدة من منطقة سندوب مرورًا بديوان عام محافظة الدقهلية ، حتى حديقة شجرة الدر، وافترشت الأسر الأرض لتناول الوجبات المعدة لذلك .

وتوافد المئات من الأسر لقضاء العيد على كورنيش نهر النيل، بمدينة المنصورة مع الاستمتاع حمص الشام والترمس والتقاط الصور التذكارية. حيث استقل المواطنين المراكب النيلية، وحرصوا على الاحتفال بالعيد، وشملت الاحتفالات العديد من الفقرات المبهجة، ما بين مشاهدة الألعاب والبرامج الموسيقية، فى أجواء تملؤها الفرحة، وسط تجمعات كبيرة من المواطنين.

وانتشر الباعة الجائلون وسط المواطنين في الشوارع لبيع البالونات وألعاب الأطفال والهدايا، كما اصطحب الآباء أبناءهم لقضاء أوقات سعيدة.وشهدت شوارع وميادين ،زحامًا من وقت مبكر. كما قام بعض الفتيات والشباب والآباء والأمهات بالتقاط صور تذكارية .

وحرصت مديرية الصحة بالدقهلية على تواجد سيارة إسعاف بالقرب من الشواطئ وأماكن التجمعات، لضمان سرعة الانتقال ومواجهة الحالات الطارئة، مع تعزيز جميع الأطقم الطبية بجميع التخصصات بالمستشفيات.

كما توجد استعدادات أمنية مكثفة، تجريها مديرية الأمن بالدقهلية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، فى ظل زحف عدد كبير من المواطنين للحدائق العامة والمتنزهات للاستمتاع بالعيد، وتعزز أجهزة الأمن من تواجدها بأماكن التجمعات وساحات الصلاة والمنشآت الهامة والحيوية، ودور السينما، والمتنزهات العامة والسياحية لتأمين المواطنين.

وأكد اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة، أن ادارة المصيف تواصل جهودها لتوفير كل الخدمات للزائرين بتكثيف الرقابة على الأسواق وحملات الإشغالات، مؤكدًا أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطئ من أبراج إنقاذ و نقاط للإسعاف.