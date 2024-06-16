في أول أيام عيد الأضحى.. استقرار أسعار الدواجن

أعلنت بورصة الدواجن عن تحديث أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 16 يونيو 2024، حيث بلغت 80 جنيهًا في المزرعة وتباع للمستهلك بـ89 جنيهًا.

يأتي هذا بعد تراجع الأسعار بنحو 11 جنيهًا للكيلو قبل يومين، بسبب قلة القوة الشرائية بالتزامن مع موسم عيد الأضحى الذي يشهد إقبالًا على شراء الأضاحي واللحوم الحمراء.

وحرصًا من موقع بوابة الوفد على تقديم خدمات متكاملة للقراء ، نرصد لكم من خلال السطور القليلة القادمة ، أسعار الدواجن بانواعها فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.

استقرار أسعار الدواجن البيضاء

وفقًا لبورصة الدواجن، تشهد أسعار الدواجن البيضاء استقرارًا اليوم الأحد 16 يونيو 2024.

أسعار الدواجن اليوم

نستعرض فيما يلي أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن:

الرومي: 170 جنيهًا للكيلو

أجنحة الرومي: 145 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدي: 105 جنيهات في المزرعة، و115 جنيهًا للمستهلك

البانيه: 185 جنيهًا للكيلو

أسعار البط اليوم

البط البلدي: 122 جنيهًا للكيلو

أوراك الدجاج: 115 جنيهًا للمستهلك

صدور الدجاج: 110 جنيهات

الكتكوت الساسو: يتراوح بين 17 و18 جنيهًا

كتكوت الجيل الثاني: يتراوح بين 13.5 و14.5 جنيهًا

كتكوت روزي بيور: يتراوح بين 11 و14 جنيهًا

الكتكوت البلدي: يتراوح بين 8.7 و12 جنيهًا

الكتكوت الهجين: يتراوح بين 12 و14 جنيهًا

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