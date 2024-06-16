تهنئة الأقباط فى عيد الأضحى المبارك

قدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

كما بعث قداسته برقية قدم خلالها التهنئة للرئيس والمسلمين بمناسبة حلول العيد، كما أرسل برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول محمد أحمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

تهنئة الأقباط الكاثوليك فى الأقصر

وحرص الأنبا عمانوئيل عياد مطران طيبة للأقباط الكاثوليك، على زيارة الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر بصحبة وفد كنسى لتقديم التهنئة بمناسبة العيد وشارك فى اللقاء القس محروس كرم راعى الكنيسة الإنجيلية بالأقصر والوفد المرافق له لتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأعرب رئيس جامعة الأقصر عن اعتزازه وتقديره لتلك الزيارات التى تعكس مدى قوة الروابط والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التى تميز أبناء هذا البلد.

كما قدم الأنبا عمانوئيل عياد، بصحبته الأب مرقس سليمان، راعى كنيسة هروب العائلة المقدسة، والأخت تريزينا حنا، رئيسة دير الراهبات الفرنسيسكانيات، والأخت كاترين ثروت مديرة المدرسة، إلى الوزير اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لتقديم التهنئة بالعيد الأضحى، وأكد مطران الكاثوليك فى هذا اللقاء أن الشعب المصرى نسيج وطنى واحد، يتميز بعمق المشاعر، التى تجسد الروح المصرية السمحة التى يشهد التاريخ على تماسكها.

تهنئة الكنيسة الإنجيلية للمسلمين

فى صورة تعكس التجسيد الوطنى الذى أصبح من عادات وطقوس هذا البلد، قدم الدكتور القس أندريه زكى رئيس الإنجيلية التهنئة للرئيس السيسى ورموز المجتمع والأزهر ووزارة الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى، كما زار وفد من الطائفة ببورسعيد المكون من القس بهاء رشاد سيفين راعى الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد، والقس جرجس أيوب، والقس صامويل داوود، والشيخ ميشيل ظريف، القيادات الدينية الإسلامية بالأزهر الشريف والأوقاف بالمحافظة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى بحضور فضيلة الشيخ الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، والدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد، والشيخ الدكتور ياسر علام مدير عام منطقة بورسعيد الأزهرية للعلوم الدينية والعربية، والشيخ محمد مصطفى عفيفى مدير عام منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية، والدكتور نشوى شبانة مدير عام المنطقة الأزهرية للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، والأستاذ وليد عيسى سليمان منسق عام بيت العائلة المصرية ببورسعيد.

مشاركة المارونية فى فرحة

وقدم المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية، والزائر الرسولى لشمال أفريقيا، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والشعب المصرى، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما أرسل برقية لكل من رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار محمد شوقى النائب العام، وإلى كل من وزراء «الدفاع، والداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعى، والتعليم، والصحة، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والمالية، والإسكان، والبيئة، والثقافة»، بالإضافة إلى تهنئة شئون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزى المصرى.