27 صورة من احتفال عمرو دياب بالعيد مع جمهوره في بيروت

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا هو الأضخم في قلب العاصمة اللبنانية بيروت ليلة أمس وشهد الحفل حضور أكثر من ٢٢ ألف متفرج محققا أعلى رقم للحضور الجماهيري في حفلات صيف لبنان حتى الآن.

وللعام الثاني على التوالي تسبب حفل الهضبة في اغلاق الشوارع الرئيسية ببيروت ، وذلك نظرا للتكدس المروري الذي سببه الاقبال الكبير على الحفل قبل انطلاقه بساعات.

وكان عمرو دياب قد وصل الى بيروت ظهر أمس حيث استقبلته وسائل الاعلام اللبنانية في المطار، ثم توجه بعدها للقاء رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الذي استقبل الفنان المصري الكبير في مكتبة تقديرا على مجهوداته وحرصه على إحياء حفلاته الغنائية في لبنان.

وقبل انطلاق الحفل احتشد الآلاف في انتظار صعود عمرو دياب مرددين أشهر أغانيه حتى صعد لخشبة المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ"

وحيا عمرو دياب جمهوره قائلا : سعيد جدا بتواجدي للسنة الثانية على التوالي في بيروت وخصوصا أن الحضور الجماهيري في كل مرة أكبر من اللي قبلها.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغانية وسط تفاعل كبير من الجمهور وهي ، يا أنا يا لاء، بحبه، دا لو اتساب ، برج الحوت، تملي معاك، انت الحظ، وياه، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة، قمرين، العالم الله، نور العين، يا قمر، راجعين، شوقنا، متخافيش، الماضي، ميال.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل آخر في دبي يوم ١٨ يونيو حيث أعلنت الجهة المنظمة عن اقامة الحفل في أكبر ساحات الحفلات في دبي والتي شهدت أعلى حضور جماهيري لفنان في آخر حفلات الهضبة هناك.

ألبوم “مكانك” عمرو دياب:

طرح عمرو دياب حديثًا ألبوم “مكانك”، الذي مازال يتصدر قوائم الأكثر استماعًا محليًا وعربيًا على منصة الموسيقة الشهيرة “أنغامي”، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 30 مليون مشاهدة خلال ما يقرب من شهر من طرحه عبر المنصة.

وقدم عمرو دياب في ألبوم مكانك 12 أغنية هي: “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالاسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

ويتصدر مكانك قوائم الأكثر استماعًا محليًا وعربيًا على منصة أنغامي الشهيرة بعدد من أغاني “مكانك”، وتعاون عمرو دياب في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين منهم: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.