محافظ طولكرم يضع أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول

وضع محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، اليوم الأحد، أكاليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في مقر قيادة المنطقة – الأمن الوطني، في المحافظة.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، شارك مراسم وضع أكاليل الزهور قائد المنطقة العقيد أحمد الباز، ومدراء الأجهزة الأمنية، ورئيس بلدية طولكرم رياض عوض، ورئيس الغرفة التجارية منير الدحلة، وممثلين عن حركة فتح، وفصائل العمل الوطني، وأمين سر التجمع الوطني لأسر الشهداء عصام عودة.

ونقل المحافظ عقب أداء صلاة عيد الأضحى في مسجد المقاطعة، تحيات الرئيس محمود عباس لأهلنا بمحافظة طولكرم، مترحما على أرواح الشهداء، موجهاً التحية لأسرانا البواسل، ومتمنياً الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

وأكد دور الحكومة والمؤسسة الأمنية وتضافر الجهود من جميع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص بمحافظة طولكرم للتغلب على هذه الظروف الصعبة، وما نمر به من تحديات كبيرة.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تمر بظروف صعبة ومعقدة، مع استمرار عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة، والضفة الغربية، مؤكداً على الثبات والصمود والبقاء على هذه الأرض، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

ووجه طقاطقة كلمة لضباط وضباط صف وجنود المؤسسة الأمنية، مثنياً على جهودهم وعملهم المستمر بتطبيق القانون والحفاظ على السلم الأهلي، ومحاربة كافة الظواهر السلبية، على الرغم من جميع الظروف المعقدة التي يمر بها شعبنا ومؤسستنا الأمنية، مؤكداً على محاربة الجريمة، والخارجين على القانون، وكل من يستغل هذه الظروف للاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية بالمرصاد لمثل هذه الحالات، وتقوم بواجبها الوطني، لتعزيز صمود المواطنين، وثباتهم، ولن ينال أحد من عزيمتنا.