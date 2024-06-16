إنقاذ مسن أصيب بجلطة حادة وشلل في الحركة فجر صلاة العيد بالأقصر

نجحت كوادر الفريق الطبي بطوارئ مستشفى حورس التخصصي بالأقصر، في إنقاذ حياة مسن يبلغ 82 عاما أصيب بالشلل الحركي وفقدان النطق فجأة وقبل صلاة العيد.

واستقبل الفريق الطبي لقسم الطوارئ بمستشفي حورس التخصصي رجل مسن فاقد الحركة والكلام، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من فحوصات وأشعة لاستدعاء طبيب المخ والأعصاب الذي اكتشف بالفحص اصابته بجلطة حادة بالمخ كانت من الممكن أن تؤدي إلي الوفاة أو الشلل النصفي في حال تأخر التدخل الطبي .

وكان المصاب قد احضر الي المستشفي بعد ظهور الأعراض بحوالي ثلاث ساعات مما جعل الوقت المتبقي لإنقاذه من الموت أو الشلل التام للنصف الأيسر من الجسم هو وقت ضئيل لإحالة المصاب الي اقرب عناية نظراً للأشغال الكلي لغرف العناية المركزة بالمستشفي.

وعليه تم اتخاذ القرار الطبي وتجهيز سرير الطوارئ بكافة المستلزمات والقوي البشرية للتعامل الفوري واستخدام مذيبات الجلطة وكافة الاحتياجات الأخري داخل قسم الطوارئ في الدقائق المتبقية؛ لينجح الأمر و يستعيد المريض قدرته علي الحركة والكلام و يعود إلى حالته الطبيعية.

جاء هذا في ظل رفع درجة الطوارئ و الاستعداد القصوى بكافة مستشفيات ومنشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر؛ تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بعيد الاضحى المبارك.

وأعلنت المستشفى خضع المسن حاليا للرعاية تحت الملاحظة لحين استكمال علاجه وتعافيه.

وضم الفريق الطبي كل من: الدكتور أسامة ابراهيم ابو الفتح اخصائي نفسية وعصبية بمستشفي حورس التخصصي وماجستير في مذيبات الجلطة، والدكتور محمد رشدي عبد الستار اخصائي الطوارئ بمستشفي حورس، والدكتور محمود محمد الصغير مسؤول صيدلي العناية والطوارئ بمستشفى حورس، وعلي سعد محمد تمريض طوارئ مستشفى حورس، يوسف محمد قطب تمريض طوارئ مستشفى حورس، برعاية الدكتور محمد ذكي رئيس قسم العناية بمستشفي حورس التخصصي، تحت قيادة الدكتور أمجد عبد العزيز مدير مستشفى حورس التخصصي.