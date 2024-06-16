فى أجواء مبهجة.. المئات يؤدون صلاة عيد الأضحي فى قنا

أدي المواطنون والمواطنات بمحافظة قنا، صلاة عيد الأضحي المبارك، اليوم الأحد، فى أجواء تسودها البهجة والسرور؛ رغم الأحوال الجوية السيئة ممثلة فى إرتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت الـ 40 درجة مئوية.

واستقبلت 100 ساحة بقري ومراكز المحافظة، خصصتها مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد، المصلين منذ الصباح الباكر، فضلا عن 3 آلاف و208 مسجدًا بجميع مراكز المحافظة.

وأمّ الصلاة بالمواطنين والمواطنات إمامًا وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف لأداء صلاة العيد.

فى السياق ذاته أدي اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صلاة العيد بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي شرق مدينة قنا، وسط جموع من المواطنين ممن توافدوا على ساحة المسجد.

حضر صلاة العيد، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد صدقى الكومى المستشار العسكرى للمحافظة.

والنائب أشرف رشاد، والنائب العمدة مبارك، والنائب مصطفى محمود أعضاء مجلس النواب، والدكتور ماهر على جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجمع غفير للمصلين من أهالى المحافظة.

خطبة العيد..

وأشار محمد محمود عبد الرازق أمام وخطيب مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، عن فضل طاعة الابناء للأباء، والبر والإحسان إلي اليهم، فان إسماعيل عليه السلام ضرب لنا أعظم الأمثلة في البرِ والإحسان وقد مدحه الله في قرآنه ( قال يا أبت افعل ما تؤمر ) أي امض لما أمرك الله من ذبحي ، ( ستجدني إن شاء الله من الصابرين ) أي سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل.

لافتا ان الأعياد كمواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها القلوب، ونختص هنا فرحة حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم، بعد أن أتم الله عليهم نعمته بالطواف بالبيت العتيق، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف على صعيد عرفات، داعيا جموع المسلمين الى اتباع هدى النبى صلى الله عليه وسلم فى الأضحية.

توجيهات المحافظ:

وعقب الصلاة تبادل محافظ قنا، ومرافقوه والمصلين التهنئة بمناسبة عيد الأضحي المبارك ، مقدما التهنئة لأهالى محافظة قنا خاصة والشعب المصري عموما بمناسبة حلول العيد، متمنيا أن يعيده الله علي مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ووجه المحافظ، رؤساء المجالس المحلية والقيادات التنفيذية بالنزول للشارع وتقديم الخدمات للمواطنين دون أي إخلال، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على المواقف وخطوط السير لسيارات السرفيس.

والتأكد من توافر السلع ومتابعة أعمال رفع الإشغالات، والتعامل الفوري حيال أي أحداث طارئة، ومتابعه جهود النظافة والتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع المخلفات أولا بأول وتوقيع العقوبات على المخالفين لقرار الذبح داخل المجازر حفاظاً على البيئة.

الدفع بعدد 126 سيارة إسعاف لتغطية كافة ربوع المحافظة والتعامل الفورى مع أى طوارئ خاصة بالقرب من المساجد الكبري وساحات الصلاة وتجمعات الاحتفالات ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية ، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة احتفالات العيد على مدار الساعة.

غرفة عمليات:

وقال المحافظ، فى وقت سابق، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاحتفالات، وربطها بجميع غرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز والمديريات الخدمية.

لتلقى كافة شكاوى المواطنين خلال عيد الأضحى وسرعة اتخاذ كافة الاجراءات لحلها ، والتنسيق الكامل مع مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بالمحافظة لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها فورا من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية.

فتح المجازر بالمجان:

وقال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، إن المديرية تقوم بتوفير الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر على مدار الساعة خلال إجازات عيد الأضحى، ومنع الراحات واستمرار العمل يوميًا بمختلف مجازر المحافظة.

ولفت الى أن المجازر الحكومية التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بعدد 13 مجزراً، منها 4 مجازر بمركز قنا وهي: مجازر الجزيرية والأشراف و دندرة وأبنود. وفي مركز فرشوط مجزرين وهما: مجزرى فرشوط والعركى. وفي مركز قوص مجزرين وهما: مجزري قوص وحجازة قبلى.

وفي مركز أبوتشت، تم تخصيص مجزر بقرية الكعيمات، وفي مركز قفط، تم تخصيص مجزر قفط. وفي مركز الوقف، تم تخصيص مجزر الوقف. وفي مركز دشنا، تم تخصيص مجزر دشنا. وفي مركز نقادة، تم تخصيص مجزر نقادة.