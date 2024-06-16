طبق مخبوزات "الحلويات" أساس العيد في كل بيت بالأقصر

طقوس متوارثة يتسلمها جيل عن آخر احتفالًا بقدوم عيد الأضحى المبارك في الأقصر، ويعد طبق مخبوزات الحلوى أحد أهم مظاهر الاحتفال بالعيد في كل منزل بالأقصر.

ثناء المهدي، إحدى سيدات أهل الأقصر قالت إن طبق الحلويات أساسي تقديمه يوم العيد للزائرين والمهنئين بقدوم عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أنه يتكون من تشكيلة أصناف مختلفة من المخبوزات والتي تتضمن: "الغُريبة، والكحك، واللانكشير، والبيتي فور، إلى جانب السوداني والترمس".

وأضافت: هذه الأصناف من الحلويات يتم إعدادها قبل العيد بأيام، ويشارك في عملها أفراد العائلة كل يقوم بمهمته، وسط أجواء من البهجة والسرور، معتبرة أن الحفاظ على هذا التقليد المتوارث هو من أساسيات الشعور بفرحة العيد، وإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال.

ولفتت أمال محمد، ربة منزل، إلى أنه بالإضافة لحرص سيدات الأقصر على إعداد الحلويات المختلفة احتفالا بالعيد، إلا أن تجهيزات العيد تبدأ بخبز البسكويت والفايش، وهما من أساسيات فرحة العيد، مشيرة إلى أن إعدادهما يلم شمل العيلة والذين يحرصون على إعداده في المنزل دون شراءه من المخابز.



وأشارت إلى أن العيد في الصعيد عمومًا يلم شمل العائلات؛ فالمسافر يحرص على قضاء العيد وسط أهله وعائلته، وإعداد الكحك والبسكويت وكافة المخبوزات للعيد؛ يخلق أجواء مبهجة ويدخل السعادة إلى قلوب الكبار قبل الصغار.