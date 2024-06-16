محافظ الفيوم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه، المهنئين الذين توافدوا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، و أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.

حرص عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الأحزاب والنقابات، على تقديم التهنئة بالعيد، واستقبل المحافظ، الأنبا إبرام مطران الفيوم، على رأس وفد من ممثلي الكنائس ورجال الدين المسيحي.

كما استقبل محافظ الفيوم، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، ومديري العموم ورؤساء المصالح، وممثلي النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة، والإعلاميين، في جو يسوده الحب والمودة وفرحة العيد.

أشار محافظ الفيوم، أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة والوحدة الوطنية، مطالباً الجميع بالتحلي بروح الفريق الواحد، وتضافر الجهود التنفيذية والشعبية، لدفع عجلة الإنتاج والتنمية بالمحافظة.

كما قدم المحافظ، تهنئته بعيد الأضحى المبارك، للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجميع قادة وأفراد وعناصر القوات المسلحة والشرطة، معرباً عن تهنئته بالعيد أيضاً للشعب المصري، وأبناء محافظة الفيوم، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد علينا هذه المناسبات الفضيلة بالخير واليمن والبركات.

صلاة العيد فى مسجد ناصر

وقد أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والنائب سيد سلطان عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، و خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

تناولت خطبة العيد، أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرة الفداء وما فيها من قيم الطاعة والصبر، حيث تأتي الأعياد بعد طاعات، كما أكدت الخطبة على ضرورة صلة الرحم، وإدخال الفرحة والسرور على قلوب المساكين والفقراء في هذا اليوم، وكذا نشر روح التسامح والعفو، وتطهير القلوب من الحقد والحسد والكراهية، ومجاهدة النفس بالعبادة، وحسن الخلق.

‏عقب ذلك، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأهالي الفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً حرصه على مشاركة أهل الفيوم فرحتهم بالعيد، داعياً الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جهه اخرى ادى مئات الالاف من ابناء محافظة الفيوم صلاة عيد الاضحى فى المساجد والساحات التى خصصتها المحافظة ومديرية الاوقاف والبالغ عددها 159 ساحةً بجانب المساجد الكبرى التى تؤدى فيها صلاة الجمعة.

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