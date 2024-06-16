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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خروجه على قد الإيد.. معرض الزهور مستمر خلال إجازة عيد الأضحى

معرض الزهور
معرض الزهور

خروجة العيد.. كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  أن معرض زهور الربيع مستمر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حتى يكون متنفس للأسر فى الإجازة.

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معرض زهور الربيع 


ويستمرمعرض زهور الربيع المقام بالمتحف الزراعي في الدقي، استقبال الزائرين والمواطنين، من محبي زهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات.

ويشارك في معرض هذا العام ما يزيد على ٢٠٠ عارض من شركات القطاع الخاص والحكومي، والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجالات زهور الزينة والقطف ونباتات الظل، وتنسيق الحدائق والصبارات النادرة.

فيما يقام المعرض في نسخته ال٩١ ، بالمتحف الزراعي بالدقي، حيث يفتح ابوابه للمواطنين يوميا وحتى التاسعة مساءا، وحتى إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

وتقدم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة الدعم والتيسيرات اللازمة للعارضين وتوفير سبل الراحة لهم، فضلا عن التيسير على المواطنين من زائري المعرض، ومحبي الزهور، والمناظر الخلابة.

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