مراكز شباب القليوبية تستقبل مئات الآلاف من المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

استقبلت مراكز شباب القليوبية ، منذ الساعات الأولى من فجر اول ايام عيد الاضحى المبارك ، مئات الآلاف من المواطنين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك داخل 120 مركز شباب بالقليوبية، وشهدت الفعاليات توافدا كبيرا من المواطنين يصل لأكثر من 900 الف مواطن وسط أجواء احتفالية ومهرجانات وكرنفالات، ومشاركة فرق التطوع والكشافة والجوالة فى تنظيم ومساعدة المصلين ضمن مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب” والتى تطلقها وزارة الشباب والرياضة للعام الثالث، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

وفى هذا الصدد أشار الدكتور محمود الصبروط ،وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة قد وجه برفع درجة الاستعداد القصوى وفتح مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة العيد وتنفيذ مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب والتى تستهدف إتاحة كافة الإمكانيات بمراكز الشباب أمام المواطنين وإعداد برنامج شامل يتضمن العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية وتوزيع ألعاب وهدايا للأطفال ، وفقرات فنية واستعراضية ، العاب إلكترونية ، مسرح عرائس ، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات والأنشطة الموجودة بمراكز الشباب من كافتيريات، مطاعم ،صالات تنس الطاولة، البلياردو،الألعاب الالكترونية وحمامات السباحة .

وأضاف الصبروط ، أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية قد أطلقت 3 مبادرات ومسابقات جديدة خلال احتفالات العيد بالإضافة لمبادرة العيد أحلى وتشمل مبادرة الصوت الذهبي ، مسابقة عيد واكسب ، ومسابقة افضل لقطة فى العيد ، فى إطار تكثيف البرامج والأنشطة خلال تلك الفترة ، كما أكد أن مراكز شباب القليوبية قد نجحت منذ فجر اليوم فى استقبال مئات الألاف من المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك ،ويستمر تنفيذ المبادرة على مدار ايام العيد وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ،مؤكدا أن استمرار تنفيذ المبادرة يأتى استمرارا لما حققته من نجاح كبير فى الاعوام السابقة من استقبال ملايين المواطنين من مختلف المراحل السنية على مستوى الجمهورية للاستفادة من البرامج والخدمات والدور المجتمعى الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة من خلال رؤية واستراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب والأسرة المصرية.

جدير بالذكر أن مراكز شباب القليوبية فتحت أبوابها للمواطنين والاعضاء اعتبارا من استقبال المصلين لأداء صلاة العيد، وتستمر المراكز فى تنفيذ المبادرة على مدار أيام العيد ، كما حرصت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية على تنفيذ غرف عمليات و تكثيف المتابعة لمراكز الشباب خلال مدة تنفيذ المبادرة وتأتي هذه الأنشطة والفاعليات تحت رعايةالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية،وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.