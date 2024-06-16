موعد بدء فصل الصيف فلكيًا

موعد بدء فصل الصيف.. بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها جميع محافظات جمهورية مصر العربية والتي تخطت حاجز الـ 45 درجة مئوية في بعض المناطق ، يظن الكثيرين انه قد بدأ فصل الصيف ولكن لم يبدء الصيف بعد.

وبدأ العد التنازلي لـ بداية فصل الصيف 2024، ووفقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث يتبقى أقل من أسبوع ويبدأ فصل الصيف رسميًا في مصر.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد بداية فصل الصيف 2024 وعدد أيامه، وكذلك موعد قدوم فصل الخريف وفصل الشتاء للعام الميلادي الجاري، إذ تشير الحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد إن فصل الصيف سيبدأ يوم الخميس 20 يونيو المقبل ويستمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة، ذلك وفقا للدليل الفلكي.

ويعد يوم الانقلاب الصيفي 20 يونيو هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وفي نفس الوقت يمثل ذروة فصل الشتاء فلكيا وحدوث الانقلاب الشتوي حيث أطول ليل في السنة في نصف الكرة الجنوبي للأرض.

وأوضحت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه في يوم الانقلاب الصيفي 20 يونيو يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي، وفي هذا اليوم أيضًا لا تغرب الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية خط عرض 6633 فأكثر شمالًا، ويظل النهار لمدة 24 ساعة.

وبحسب الحسابات الفلكية، يكون فصل الصيف هذا العام هو أطول فصول السنة، حيث ينتهي مع بداية الخريف في يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، ووفقا لتلك البيانات يتبقي 7 أيام علي بداية فصل الصيف، و موعد فصل الخريف 2024 سيكون يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، ويكون عدد أيامه 89 يوما و20 ساعة و37 دقيقة.

بداية ونهاية فصول السنة الأربعة

يذكر أن بدايات الفصول الأربعة 2024 تحل على النحو التالي:

فصل الربيع 2024: بدأ الأربعاء 20 مارس وعدد أيامه 92 يوما و17 ساعة و44 دقيقة.

فصل الصيف 2024: يبدأ الخميس 20 يونيو وعدد أيامه 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة.

فصل الخريف 2024: يبدأ يوم الأحد 22 سبتمبر وعدد أيامه 89 يوما و20 ساعة و37 دقيقة.

فصل الشتاء 2024: يبدأ يوم السبت الموافق 21 ديسمبر وعدد أيامه 88 يوما و23 ساعة و39 ساعة.