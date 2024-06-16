اليوم.. منتخب هولندا يستهل مشواره أمام بولندا في أمم أوروبا

يستهل منتخب هولندا في الرابعة عصر اليوم الأحد، مبارياته فى بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بملاقاة نظيره منتخب بولندا، فى المباراة التى تجمع بين المنتخبين على ملعب "فولكسبارك"، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، والتي تضم منتخبي فرنسا والنمسا.

ويأمل منتخب هولندا بقيادة رونالد كومان المدير الفني، في تحقيق انطلاقة قوية في كأس أمم أوروبا “ يورو 2024”، والفوز على نظيره البولندي، قبل مواجهته المرتقبة أمام نظيره الفرنسي في الجولة الثانية،كما سيحاول المنتخب البولندي تحقيق مفاجأة والخروج بنتيجة إيجابية.

ويدخل منتخب هولندا متسلحا بخبرات فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي وممفيس ديباي مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة روبرت ليفاندوفسكي، هداف برشلونة، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة تركيا الودية.

وتلقي منتخب هولندا صدمة كبيرة قبل اليورو بعد إعلان غياب فرينكي دي يونج، نجم برشلونة عن المشاركة في البطولة بسبب الإصابة.