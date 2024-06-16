وظائف خالية بهيئة الإسعاف المصرية

وظائف خالية.. كشفت هيئة الإسعاف المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن بدء تلقيها طلبات الراغبين في شغل الوظائف التخصصية والقيادية الشاغرة بالهيئة، حيث تتمثل في «رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية»، وذلك بهدف صيانة أجهزة ومباني ومنشآت الهيئة، وإدارة الورش والتشغيل.

شروط التقدم للوظيفة

كما حددت هيئة الإسعاف المصرية بعض شروط المتقدمين لشغل الوظائف الخالية، والتي تتمثل في قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل، في وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقـدارها 18 عـامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، وذلك بشرط أن يكون المتقدم حاملا للمؤهل الدراسي بكالوريوس هندسة، بتخصص يتناسب مع نوع وطبيعة العمل المتقدم له.

آخر موعد للتقدم للوظيفة

يذكر أن آخر موعد للتقديم على الوظائف المتاحة بهيئة الإسعاف المصرية يوم 11 يوليو 2024، على أن يتم تقديم الطلبات باليد بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية، الواقعة بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات بجوار الإدارة العامة للمرور.