هتخرج فين.. خروجات سعيدة فى عيد الأضحى 2024

عيد الاضحى المبارك 2024.. يبحث الكثيرين عن اماكن غير مكلفة وبسيطة للخروج مع أسرهم عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى 2024.



أماكن الخروج في عيد الأضحى 2024

حديقة العبور في الزمالك

تعد حديقة العبور من أجمل الأماكن الذي يذهب إليها المواطنون في عيد الأضحى 2024 نسبة إلى تميزها ورخص سعرها، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيها، وتقع في حي الزمالك وأمام حديقة الأسماك مباشرة.

حديقة الفنون في المنيل

تطل على كورنيش النيل وتتميز بالهدوء ووجود المسطحات الخضراء والزهور ذات الألوان المبهجة، وتُعد أفضل الأماكن للخروج في عيد الأضحى 2024، ويبلغ سعر التذكرة فى حديقة الفنون 20 جنيها وللأطفال 10 جنيهات، وأقرب محطتي مترو لها السيدة زينب أو الملك الصالح.

حديقة أم كلثوم بالمنيل

واحدة من الحدائق المتميزة لقضاء يوم ممتع ومختلف للاحتفال بـ عيد الأضحى 2024، ويبلغ سعر تذكرة دخول الحديقة 10 جنيهات، وتقع في حي المنيل بجوار كوبري الجامعة بعد المسرح العائم.

حديقة الحرية في الزمالك

حديقة الحرية تقع في حي الزمالك (فسحة مميزة) في عيد الأضحى 2024 نسبة إلى رخص ثمن التذكرة الذى يبلغ 10 جنيهات.

وتعد أشبه بمتحف مفتوح وسط الطبيعة والتي يمكن الوصول لها بمنتهى السهولة عن طريق مترو الأوبرا، وتحتوي على عدد كبير من التماثيل لأبرز الشخصيات المؤثرة في مصر والعالم.